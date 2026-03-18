＜義妹、無断で使い放題＞泊まりにくるたびに私のスキンケア用品をタダで使う。勝手に使わないで！
「ちょっと貸して〜」この言葉にモヤモヤすることってありませんか？ 本当に“ちょっと”ならあまり気にすることもないかもしれませんが、そうでなければモヤモヤコース一直線……なんてこともあるのかも。
『義妹が義実家に帰省するたび、私のものを貸してほしいというのです。「貸して」と言えばいいほうで、私のスキンケア用品なんて無断で使用するのでモヤモヤしています』
親しき仲にも礼儀あり、いくら家族でも他人のものを無断使用するのはよくありませんよね。もしかすると最初は投稿者さんに声掛けがあったのかもしれませんが、回を重ねるごとに義妹にとっては当たり前になってしまっているのかも。さて、ママたちはこのお悩みにどのような反応を見せるのでしょう。
『嫌すぎて義妹が来る前にまとめて隠したことがあります。でも気づいた義妹がわざわざ「どこに置き場を変えたの？」と聞きにきたため、気まずさからまた貸してしまいました。それを見た旦那は、私が義妹に意地悪をしていると思っているようです。義母は私に気を使い「自分のものを持ってくるか、私（義母）のを使いなさい」と注意してくれます。それでも義妹がやめないため、お詫びとしてちょっとしたミニギフトを義母より貰ったこともあるほどです』
最近スキンケア用品を少しいいものに変更したこともあって、モヤモヤが加速していると話す投稿者さん。自分のためにスキンケア用品のランクアップをさせたのに、義妹に無断で使い放題にされてはたまりませんよね。この調子だと、無断で使用している義妹からはお礼の言葉もなさそうです。義母さんに気を使わせている現状もあまりよろしくないですよね。旦那さんは年の離れた義妹を溺愛しているのでしょうか。言うにこと欠いて、投稿者さんがいじめていると言い出すとは。つける薬が見当たりませんね。
義母も無断で使用するケースもあるらしい
『うちに義母が泊まりにきたとき、お風呂上がりに普段はしないめちゃくちゃいい匂いがして。私のスキンケア用品を使ったのがバレバレ』
投稿者さんと同じような経験をしたママも。家族だからといって、無断で使う神経に驚くばかりです。実際「義妹にとっては実家だからしかたがないのでは」という声もありましたが、それでもせめて一声はあってほしいですよね。他人と自分との境界線が曖昧な人もいるのだと気付かされます。
義妹が私のものを無断使用。どう対処する？
不憫すぎる投稿者さんを思い、ママたちからさまざまなアイデアが寄せられました。
プチプラにすり替えておく
『義妹が帰省してくるときは、すべてプチプラに置き換えるとか』
『そのときだけ安いものに差し替えておけばいいよ。安いオールインワンにするのもいいね』
わざわざ投稿者さんがお金を払ってまで用意するのもなんですが、それでも愛用品を無断使用しまくられるよりはよほどいい？ ママたちからは、義妹がくるときだけ別のものにすり替えておくアイデアが寄せられました。義妹になにか言われても「最近節約したいから変えたの」「プチプラでもいいものがあるよね〜」などとすっとぼけてしまえば乗り切れそうですよね。ただし、事前に義妹がくるとわかっているときにしかできないことが悩ましいところかもしれません。
ただなんと、投稿者さんはこれらのアイデアをすでに実行しているのだそう。その結果、旦那さんに「意地悪だな」と言われる羽目に。他人のものを無断使用しまくる義妹にもモヤモヤしますが、旦那さんの言動にもかなりイラッとしますね。
普段使いの容器の中身を詰め替えておく
『自分のものは自室で管理して、昔のボトルに100均で購入したものを詰めておけばいいよ』
『安い化粧品を100均のボトルに詰め替えて、投稿者さんが普段から使っているように見せかける』
普段使いしているボトルの中身をすり替えておくアイデア。中身に問題がなければ……これが一番安心でしょうか。ここまでしないといけない現状、大変すぎます。
品質に気づくかも？小細工ナシで真っ向勝負したほうがいいかも
『安価なものと中身を入れ替えておくのはオススメしない。義妹のようなタイプの人は、品質が違うことに気づきやすいのよ。もし肌荒れでもしたら、肌荒れの原因が他にあったとしても、「安物を使わせたからだ！」って投稿者さんのせいにしてくるかもね。トラブルを招かないためにも小細工はやめたほうがいいよ』
中身の詰替えも諸刃の剣でしょうか。たしかに化粧水のような広範囲に使うものは使用感が変わると結構違いに気が付きますよね。そのときにまた新たなトラブルが発生するとなると、さらに頭を抱えてしまいそうです。下手にトラブルの種を増やすよりも、真っ向勝負で「やめてほしい」と旦那さん＆義妹に伝えることもひとつの策ではありますね。もうこうなったら、義妹さんが普段使っているスキンケア用品を旦那さんのお小遣いで購入して設置しておけばいいのでは？
つまりは義妹と良くない関係。戦おう！
投稿者さんは、義妹が無断で自分のスキンケア用品を使うことにモヤモヤしてしまう。許容できない自分は小さいのかとも悩んでいましたが、その次元ではない話ですよね。そもそも、義妹さんとの関係が良好であれば「いいよ、いいよ〜」と許せることでもあります。つまりそうではない関係性。そのような人に自分のものを無断使用されたくないと思うのは当然です。こうなると、義母さんを味方につけて旦那さん＆義妹さんと徹底攻防する構えでいくか、諦めるかの二択しかなさそうです。どちらを選んでも痛みはありそうですが、自分の大切なものと心のために、戦ってもいいかもしれませんね。