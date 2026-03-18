「出る予定はありません」実家暮らしの32歳男性、年収400万円。恋人との同棲を選ばなかった理由とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、静岡県静岡市在住・32歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：静岡県静岡市
家族構成：親1人、自分、妹
世帯年収：母約300万円、自分、妹400万円前後
実家の間取り：3LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家暮らしで苦労していることは、恋人とゆっくりしたいと考えて、実家に呼ぶ際に母親や妹が家にいる事があり、お互いに気を遣わせてしまうのが私の中では1番の苦労となっています。部屋は分かれているが他人がいるのがきついという心理はわかります」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特に悩みは御座いません。実家暮らしなので貯金もしやすく、一人暮らしや二人暮らしをするよりも環境はとても良いです」と明かしてくれました。
恋人とお金を貯めるため、実家暮らしを選んだ回答者。恋人を実家に呼ぶ際、家族に気を遣わせてしまうことを気にかけている様子です。一方で、金銭面では貯金もしやすく、快適に過ごしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、静岡県静岡市在住・32歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：32歳男性
職業：会社員
在住：静岡県静岡市
家族構成：親1人、自分、妹
世帯年収：母約300万円、自分、妹400万円前後
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：30万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はありません」と話しました。
「恋人とお金を貯めるようになり」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「恋人とお金を貯めるようになり、その期間お互いに実家で暮らすことにしています」と説明。さらに「実家だと生活費が安く抑えられること、食事等も母親が用意してくださるので実家を出ずに実家に住まわせて頂いてお金を貯めています」と話してくれました。
「お互いに気を遣わせてしまう」親1人、妹と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家暮らしで苦労していることは、恋人とゆっくりしたいと考えて、実家に呼ぶ際に母親や妹が家にいる事があり、お互いに気を遣わせてしまうのが私の中では1番の苦労となっています。部屋は分かれているが他人がいるのがきついという心理はわかります」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「特に悩みは御座いません。実家暮らしなので貯金もしやすく、一人暮らしや二人暮らしをするよりも環境はとても良いです」と明かしてくれました。
恋人とお金を貯めるため、実家暮らしを選んだ回答者。恋人を実家に呼ぶ際、家族に気を遣わせてしまうことを気にかけている様子です。一方で、金銭面では貯金もしやすく、快適に過ごしている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)