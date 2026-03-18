サカナクションが、LIVE Blu-ray / DVD『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』を本日リリースした。

本作は、「怪獣」を携えて開催された全国ホールツアー＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞の追加公演である神奈川・Kアリーナ横浜2日間のうち、8月27日のファイナル公演を映像作品化したものだ。

そして、本作の発売を記念して『enough from 「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」』が公開された。「enough」は、＜怪獣ツアー＞の中でもアイコニックな一曲だという。「ウァー」という文字をステージ袖でリアルタイムで書き殴り、その様子を再撮影して、メンバーの頭上にあるLEDスクリーンに映し出すという演出に注目していただきたい。なお、本映像は期間限定公開となる。

https://www.youtube.com/watch?v=RE_-YdJYcsM

完全生産限定盤Blu-ray / DVDは、「怪獣」のロゴが立体的に配置されたポリプロピレン製ハードカバー仕様となっており、メンバーやスタッフのインタビューや楽曲解説が掲載されたブックレット「怪獣目撃証言録」が同梱されている。また、特典映像として、8月26日の公演で披露された「アドベンチャー」「モノクロトウキョー」2曲のライブ映像に加えて、メンバー密着の記録映像「レコード会社スタッフが見つめ続けた「怪獣」の裏側」を収録。楽曲「怪獣」がどのように産み出され、解き放たれていったかを、メンバー、スタッフのリアルなやり取りを通じて確認できる内容になっているという。完全生産限定盤は数量に限りがあるので、早期の購入をお勧めしたい。

また、チェーン別購入者特典である「サカナクション・チェンジングステッカー2026ver」のビジュアルも公開されている。「怪獣」のMVに登場するロケーションとツアーロゴが移り変わる仕様になっている。対象店ごとにカラーバリエーションが異なるので、ぜひチェックしてほしい。

◾️LIVE Blu-ray『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』

2026年3月18日（水）発売 購入：https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/Linkall/VIZL-2508.html

▼NF member限定セット

https://store.plusmember.jp/sakanaction/products/detail.php?product_id=102027 ▼商品ラインナップ

○NF member 完全生産限定セット

Blu-ray：￥15,620円（税込）

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128Pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

・特典CD：ライブ音源2CD

・特典グッズ：オリジナル・ジグソーパズル ○完全生産限定盤

Blu-ray：VIZL-2508 ￥10,560円（税込）

DVD： VIZL-2509 ￥10,560円（税込）

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 ○通常盤

Blu-ray：VIXL-510 ￥5,980円 (税込)

DVD： VIBL-1212〜1213 ￥5,980円（税込）

【収録内容】

・本編ディスク ▼本編ディスク ※全形態共通

【収録曲】

1.GO TO THE FUTURE

2.サンプル

3.ライトダンス

4.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

5.ネイティブダンサー

6.ワンダーランド

7.enough

8.フクロウ

9.ドキュメント

10.怪獣

11.アルクアラウンド

12.モス

13.夜の踊り子

14.アイデンティティ

15.多分、風。

16.ルーキー

17.新宝島

18.グッドバイ

＜アンコール＞

1.ミュージック

2.セントレイ

3.プラトー

4.忘れられないの

5.ナイトフィッシングイズグッド ▼特典ディスク

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ボーナストラックとして「アドベンチャー」、「モノクロトウキョー」（2025年8月26日公演より）を収録

・レコード会社スタッフが撮影し続けた”怪獣”の裏側。メンバー密着記録映像。 ▼豪華特殊仕様

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ポリプロピレン製ハードカバー仕様

・スペシャル・ブックレット付（メンバー、スタッフへのインタビュー、演出を務めた田中監督による楽曲ごとの演出解説他、128P予定） ▼「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード付

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典 *ライブ本編のみ対応

＊「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。音声はステレオ、またはドルビーアトモスでお楽しみいただけます。(視聴可能期間：2027年3月17日まで) アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/ ▼特典CD（ライブ音源 2CD）※NF member限定セットのみ

本編ディスクのライブ音源を2枚組で収録。 ▼特典グッズ ※NF member限定セットのみ

・オリジナル・ジグソーパズル ▼音声仕様

[Blu-ray] LPCM Stereo/ Dolby Atmos *ライブ映像のみDolby Atmos対応。

[DVD] LPCM Stereo / Dolby Digital

字幕表示機能付き（＊全形態共通） ▼チェーン別購入者特典

TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type A）

HMV全国各店 / HMV & BOOKS online ：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type B）

Amazon.co.jp：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver（type C）

楽天ブックス：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type D）

VICTOR ONLINE STORE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type E）

sakanaction ONLINE STORE：サカナクション・チェンジングステッカー2026ver.（type F） ※Amazon.co.jp 、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※『特典内容未定（type E）』は、本映像商品の発売日以降、サカナクション・ワンマン公演会場にてサカナクションのCD、レコード、映像商品を1会計につき計5,000円（税込）以上お買い上げの方にも先着でプレゼントいたします。但し特典は無くなり次第終了となります。

※上記各特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️「いらない」

2026年2月11日（水）リリース

※中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」主題歌 ジャケット写真