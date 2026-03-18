Amazonは4月3日から6日までの間、「新生活セール Final」を開催する。開催期間に先駆けて、3月31日0時からは「先行 新生活セール Final」も実施する。

新生活セール Finalの目玉商品もアナウンスされており、レグザの65型倍速液晶4Kテレビ「65Z570L」やハイセンスの55型ミニLED 4Kテレビ「55E7N」の登場が予告されている。

Amazonデバイスでは「Fire TV Stick 4K Select」が4,980円、「Fire TV Stick 4K Plus」が5,980円、「Fire TV Cube」が13,980円のセール価格になるほか、スマートスピーカーの「Echo Dot Max」、「Echo Show 5」、「Echo Show 8」のセールも予告されている。

先行セール期間中からは、ポイントアップキャンペーンも開催。事前エントリーの上、合計10,000円以上の買い物をすると、条件達成状況に合わせて追加分のポイントが付与される。獲得ポイント上限は5,000ポイント。

また、期間中に合計10,000円以上ポイントアップキャンペーン対象の買い物をした人が自動エントリーされるポイントアップキャンペーン大抽選会も併催。抽選で1等100,000ポイントが1名に、2等10,000ポイントが10名に、3等100ポイントが400,000名にプレゼントされる。