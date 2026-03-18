SixTONESのデビュー6周年を記念し、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日22時から放送されることが決定した。

【動画】SixTONES『6SixTONES』収録前の様子＆場面写真／白羽織袴姿のSixTONES

番組公式SNSで収録前のメイキング動画が公開され、リラックスした様子の6人に注目が集まっている。

■黒ジャージ姿のSixTONES、収録前の自然体トーク公開

公開された動画では、黒ジャージ姿に身を包んだSixTONESの6人が舞台裏で談笑する様子が収められている。

収録内容を知らされていない状態で集められたメンバーたちは、「急に何も起きないよね」「心臓破りの坂走らせないでくださいね」などと不安そうに話しながらも、終始リラックスした雰囲気を見せている。

森本慎太郎が松村北斗に拳を差し出し「おはよ」と声をかける場面も。松村は「エランドール賞をもらいに行く日の朝さ、負けんなよって」と、森本に声をかけられたエピソードを明かした。

最後は恐る恐るスタジオに入るシーンも映され、「おー」「すごい」などと口々に歓声をあげていた。

自然と円になって話す6人の様子に、SNSでは「気づくと円になってるの最高すぎる」「仲良すぎる」「ジャージでカッコいいのは罪」「ほくしん尊い」「おねむ北斗かわいい」「オーラある」「あらためてデカい男たち」などの声が寄せられている。

■『6SixTONES』場面写真

■白羽織袴姿のSixTONES