フィギュアスケート元世界女王で、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さんが、人気芸人から強烈なラブコールを受けた。

１７日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜・後１１時１５分）では、カップルを目指す名物企画「究極恋愛シミュレーション ラブマゲドン」の企画を実施。女性陣は、ロンドンハーツ初登場の元ＨＫＴ４８田中美久、女子プロレスラー上谷沙弥、元ＮＨＫアナウンサー中川安奈、元祖バラエティー女王・鈴木奈々、ギャルモデル・みりちゃむ、そして安藤の美女６人。男性陣はガチで彼女を探しに来たＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史をはじめ、ウエストランド井口浩之、ガクテンソク奥田修二、さや香新山、バッテリィズ・エース、エバースの佐々木隆史と町田和樹が参加した。

ファーストステージで、安藤さんは井口と奥田から続けて指名を受けた。奥田は安藤さんへのラブコールが止まらない。「僕ね、２０歳、２１歳くらいの時に、好きなタイプ安藤美姫さんって言ってる時期があって。現役でやってらっしゃった時…ちょっとギャルっぽくて。決してずっとお行儀いい感じではないんですけど（笑い）、実力あるみたいな感じが、すごい刺さって。大好きやったんですよ」と明かした。

カップル不成立となったが、セカンドステージで奥田は再び安藤さんにアタック。奥田は「２０年前の一目惚れが…まだここにいらっしゃる以上は裏切れない」と語った。一度振った安藤さんだったが、なんと“カップル成立”。安藤さんは「昔から好きだって言ってくださった言葉を信じてみようかなと」とうれしそう。その姿を見たスタジオ一同は「顔赤くなってる！」「耳真っ赤！」と騒ぎ、安藤さんは「汗かいちゃってすみません」と手のひらをふいて、奥田と手をつないだ。