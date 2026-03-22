フィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』に出演。12歳の長女・ヒマワリちゃんとの、隠し事のない驚きの「オープンすぎる母娘関係」を明かした。【映像】安藤美姫の12歳長女番組では、MCの峯岸みなみから「娘さんと恋バナはするのか」と振られた安藤。すると「ちっちゃい頃の私の元カレとかも知ってる」と衝撃の告白。かつてパートナーだった男性のことをヒマワリちゃんも覚えており、最近