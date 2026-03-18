EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

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　「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック

ZV-E10M2X(B)（ソニー）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック

EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　α7 V ボディ

ILCE-7M5（ソニー）

5位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト

EOSR50WH-WZK（キヤノン）

6位　OM SYSTEM OM-3 ボディー

OM-3 ボディ−（OMデジタルソリューションズ）

7位　α6400 高倍率ズームレンズキット

ILCE-6400M（ソニー）

8位　Z50II ダブルズームキット

Z50II ダブルズームキット（ニコン）

9位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック

ILCE-6400X(B)（ソニー）

10位　LUMIX G100D Wキット

DC-G100DW-K（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。