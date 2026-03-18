『葬送のフリーレン』次回は少し放送時間が変更 第37話の場面カット解禁！バトルから人の心に触れる物語
20日放送のアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第9話「ヒンメルの自伝」（通算37話）は、通常よりも10分遅れの午後11時10分より放送されることが発表された。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された次回『葬送のフリーレン』先行場面カット
先週放送の第8話「立派な最期」では、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う“神技のレヴォルテ”とその配下の魔族たちとの壮絶な戦いが描かれた。レヴォルテの強烈な斬撃に追い詰められながらも戦い続けるシュタルクとゲナウの息のあった共闘、冷静に判断し戦況を切り開くメトーデとフェルンのコンビネーション、そして仲間たちを信頼して戦いを託すフリーレン…第2期最大級のバトルが展開された。
第9話は、竜の群れの脅威に苛まれるも故郷を捨てようとしない男の村。そして広大な湖・コリドーア湖の港町。旅の途中、さまざまな場所を訪れるフリーレンたち。コリドーア湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず、船頭から交換条件を持ち掛けられる。それは島の修道院に眠っている“ヒンメルの自伝”を見つけることだった。
ゲナウたちと分かれたフリーレンたちが、危険な竜の群れに襲われる村や、広大な湖などを訪れる。舟代を賄うために引き受けた依頼で“ヒンメルの自伝”を探すことになるが、果たしてその自伝は本物なのか…？先週のバトル回とは打って変わって、『葬送のフリーレン』らしく“人の心に触れる”、そんな様子が描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された次回『葬送のフリーレン』先行場面カット
先週放送の第8話「立派な最期」では、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う“神技のレヴォルテ”とその配下の魔族たちとの壮絶な戦いが描かれた。レヴォルテの強烈な斬撃に追い詰められながらも戦い続けるシュタルクとゲナウの息のあった共闘、冷静に判断し戦況を切り開くメトーデとフェルンのコンビネーション、そして仲間たちを信頼して戦いを託すフリーレン…第2期最大級のバトルが展開された。
ゲナウたちと分かれたフリーレンたちが、危険な竜の群れに襲われる村や、広大な湖などを訪れる。舟代を賄うために引き受けた依頼で“ヒンメルの自伝”を探すことになるが、果たしてその自伝は本物なのか…？先週のバトル回とは打って変わって、『葬送のフリーレン』らしく“人の心に触れる”、そんな様子が描かれる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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