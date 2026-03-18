超特急・ユーキ＆シューヤ、贅沢尽くしに大興奮 『ヒルナンデス！』ロケ初登場で華麗なエスコートも
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のユーキ＆シューヤが18日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）のロケに初登場。お笑いコンビ・マヂカルラブリーとA5ランク和牛寿司をかけ真剣勝負に挑む。
【番組ショット】楽しそう！ソラカラちゃんと写真を撮るユーキ＆シューヤら
今回の放送では、江戸の味覚を堪能する「日帰りはとバスツアー」の模様を放送。ユーキとシューヤ、そしてマヂカルラブリーのほか80年代トップアイドルの浅香唯とともに異色コラボの爆笑道中記が繰り広げられる。
まず一行が向かったのは、築地場外市場の「築地ワインスタンド88」。ここではA5ランク和牛を使った「とろける肉寿司」が登場する。キャビア・ウニ・イクラなど豪華なトッピングをかけたじゃんけん対決が勃発し、ユーキの勝負師の一面が垣間みえる展開も。ダンサーならではの体いっぱいの表現で伝える食リポにも注目だ。
そして豪華な食事は、ほかにも次々と登場。「すしざんまい本陣」のランチや300年続く老舗の鰻重など、豪華尽くしのツアーに驚きを隠せず、大興奮をみせるシューヤの姿も見どころとなっている。
さらに食だけではなく、スカイツリー天望デッキを訪れた一行。リッラクスムードのなか、これからの活動への想いや、浅香との意外な共通点などを語った。今回が『ヒルナンデス！』ロケ初参戦となるユーキとシューヤだが、人生初のバスツアーに大はしゃぎの浅香をエスコートする場面も。世代を超えた異色コラボのロケ模様に注目だ。
【番組ショット】楽しそう！ソラカラちゃんと写真を撮るユーキ＆シューヤら
今回の放送では、江戸の味覚を堪能する「日帰りはとバスツアー」の模様を放送。ユーキとシューヤ、そしてマヂカルラブリーのほか80年代トップアイドルの浅香唯とともに異色コラボの爆笑道中記が繰り広げられる。
そして豪華な食事は、ほかにも次々と登場。「すしざんまい本陣」のランチや300年続く老舗の鰻重など、豪華尽くしのツアーに驚きを隠せず、大興奮をみせるシューヤの姿も見どころとなっている。
さらに食だけではなく、スカイツリー天望デッキを訪れた一行。リッラクスムードのなか、これからの活動への想いや、浅香との意外な共通点などを語った。今回が『ヒルナンデス！』ロケ初参戦となるユーキとシューヤだが、人生初のバスツアーに大はしゃぎの浅香をエスコートする場面も。世代を超えた異色コラボのロケ模様に注目だ。