【ロハス生活】2年目を迎えるドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）のコラム「ロハス生活 Miggy Ro’s Life in Dodgers」。今年最初の連載で母国ベネズエラのWBCでの快進撃について語った。日本との準々決勝前日の山本由伸投手（27）とのやりとりも明かした。（取材構成・柳原 直之）

WBC準々決勝の日本戦はもちろんテレビで観戦した。勝敗を分けたのはヨシ（山本）が降板した直後の5回のガルシアの2ランだ。もちろんウィルヤー（アブレイユ）の逆転3ランも大きかったが、あの2ランがなかったら3点差を逆転するのは難しかった。救援陣がしっかり抑えたことも素晴らしかった。

前夜にSNSでヨシ宛てに「お願いだから優しくね」とジョークで投稿したけど、同じ日のピオリアでのオープン戦前にフェイスタイム（ビデオ通話アプリ）でヒロ（園田芳大通訳）を通じて電話したんだ。「我々の打者に対しては手加減してくれ」ってね。ヨシは「いやいや、良い投球をしないといけないよ」と言っていたよ。そんなやりとりも楽しかったね。

28年のロサンゼルス五輪の出場権を得たことも大きい。僕は今大会に保険問題の影響で出場することがかなわなかったが、国の未来、チームの未来にとっても凄く良いことで、本当にうれしい。僕は今季限りで現役引退するけど、もし国が僕を必要としてくれるなら、将来的に代表チームのコーチでも監督でも、どんな形でもいいから関わりたいな。

マイアミで日本とベネズエラのファンがお互いにとても優しく接していたこともうれしかった。大きなパーティーのような雰囲気になっていた。本当にうれしい。ありがとう。世界一になるために世界一のチームを倒さなければならなかったが、その日本を倒した。もちろん優勝するつもりでいるよ。（ドジャース内野手）