アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。
■コンパクトサイズのType-Cドッキングハブ
カバンやポーチに入れてサッと持ち運ぶのに便利なコンパクトサイズのドッキングハブ。Type-Cケーブル1本をパソコンに繋ぐだけで、USB Aポート、Type-Cポート、HDMIポート、LANポートを増設できる。PDポートはデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートだ。
■ヒートシンク放熱構造を採用
熱伝導率が高いアルミ素材を使用。裏面・側面には凸凹をつけ、外側の面積を増やすことで放熱効率を高める構造になっている。
■HDMIポートから外部モニターに映像出力
HDMI出力ポートは4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。
■有線LANポート搭載で安定した通信
1Gbps（1000M）対応のLANポートを搭載しているので、Wi-Fiよりも速くて安定した通信ができる。Zoomなどテレビ会議にもおすすめだ。
■USBポート×2を搭載
周辺機器や充電ケーブルを接続して作業の幅を広げられる。PD給電・データ転送に対応したハイブリッドType-Cポート付き。
■USB PD100Wに対応
USB Type-Cでの「USB Power Delivery（USB PD）」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能だ。最大100Wまでの充電に対応している。※出力は92Wまで可能。
■幅広い機器で使えるType-C接続
汎用性の高いType-C接続で、ノートパソコン・タブレットなど幅広い機器に使用できる。
■ウルトラワイドモニターに対応
本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認している。ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結する。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高める。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
■コンパクトで持ち運びに便利
ポーチなどに入れて持ち運ぶときも邪魔にならないコンパクトサイズ。
■束ねるのに便利なケーブルタイ付き
ケーブルをすっきりと束ねることができる。
■環境配慮マーク取得製品
取扱説明書を無くしペーパーレス化。製品パッケージが意図的に紙やダンボール・ポリ袋で構成されている製品だ。
■ケーブル長15cmですっきり使える「USB-5TCHLP7S」
長すぎず、接続した際にデスク上で邪魔にならない長さ15cmのケーブルを採用している。
■配線しやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様「USB-5TCHLP7S-1」
配線がしやすい1mのロングケーブルを採用している。離れた場所からポートを手元に置いたり、モニター裏などに配線してすっきりさせることができる。
■HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」
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