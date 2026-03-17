男性の育児休業取得が社会的に推進されるなか、実際に育休を取得したパパに対して、ママたちはどのように感じているのでしょうか。株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』が実施した調査によると、約4人に3人が「パパの育休に満足」と回答したことがわかりました。



【調査結果を見る】パパの育休取得期間はどのくらい？

調査は、子どもがいるアカチャンホンポのアプリ会員695人を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。



はじめに、「パパの育休の満足度」を尋ねたところ、約4人に3人のママが「満足」（満足43％、やや満足31％）と回答。



一方で、約2割が「不満」（やや不満12％、不満5％）、1割が「どちらでもない」（10％）と回答し、約3人に1人のママが何らかの不満を感じていることも浮き彫りになりました。



具体的な不満として「パパの育休期間の短さ」が挙がったことから、「実際の育休期間」を調べたところ、「半年以上」（12%）取得するケースも見られたものの、「1カ月〜3カ月未満」（34％）や「2週間〜1カ月未満」（29％）、「2週間未満」（14％）が多くなり、取得期間にはばらつきがあることがわかりました。



そのほか、パパとの意識・行動のズレを指摘するママも多く、「私の里帰り中に育休取得したので、自宅に帰ってから取得してほしかった」「最初の1、2週間は家のこと、上の子のことをやってくれたが、だんだんと飽きてきたのかただの長期休暇のような生活を送ってた」「長男の送り迎えはしてくれましたが…夜泣き対応や私の睡眠不足対策はやってくれませんでした」といった声が寄せられました。



一方で、「産後1カ月は身体がぼろぼろで動けないので、家事や洗たくなどを任せられてすごく助かりました」「産後は何より精神的につらくなる時が多く一人じゃないということが助かります」「一人で赤ちゃんに向き合わないといけないというプレッシャーが緩和され、気持ちがかなりラクになった。育児を余裕を持って行えることに楽しさを感じることができた」といった、精神的な支え、孤独感の軽減を挙げる声も目立ちました。



また、実際に育休を取得した先輩パパからは、「役割分担ってすごく大事だと、育休を取ってみて思った。何ができるかっていうのは家庭によって全然違うところもあると思うし、育休入る前にそういったことを奥さんと話し合えると良い」「育休前から家事とかやっておく。子育ては一緒にやっていけば良いけど、家事くらいは育休前から奥さんに聞いてやっておくべき」といったアドバイスが聞かれました。