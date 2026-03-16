timelesz¡¢¿·AL¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖGOOD TOGETHER¡×MV¸ø³«µÇ°À¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
timelesz¤¬¡¢4·î29ÆüÈ¯Çä¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¤Î3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖGOOD TOGETHER¡×MV¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù¤Î3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡Øº£¤³¤½¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë»þ¡ª¥á¥ó¥¿¥ë²¦ ºÇ¶¯·èÄêÀï ¡Á¥ï¥ó¥«¡¼¥É¥Ý¡¼¥«¡¼ÊÓ¡Á¡Ù¡£ºòÇ¯¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÊÓ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ë²¦·èÄêÀï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡£º£Ç¯¤ÏÃ¯¤¬¥á¥ó¥¿¥ë²¦¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡©¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êËÜµ¤¤Î¾¡Éé¤òÅ¸³«¤¹¤ëtimelesz¤ËÃíÌÜ¤À¡£
2¤ÄÌÜ¤Ïtimelesz½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê3¶Ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¡ØEACH MOMENT -¡Ø¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÙÀ©ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ -¡Ù¡£¤³¤Î3¶Ê¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ötimelesz project -REAL-¡×Æâ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡È¿²µ¯¤¤Îtimelesz¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ø¡Ø¤¢¤¯¤Ó¡ÙMusic Video ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í ver. (short size)¡ß 8¼ï¡Ù¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤òÇÁ¤¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤±ÇÁü¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈMOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¡É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü¤â¸ø³«¡£º£²ó¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¥«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë8¿ÍÊ¬¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç·èÄê¡£¼Ì¿¿¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ï¸åÆüSNSÅù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ÖGOOD TOGETHER¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤ÈInstagram¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£À¸ÇÛ¿®¤Ï20»þº¢¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±Æü¤Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©½é¤ÎºîÉÊ¡ÖRock this Party¡×¤ÎMV¸ø³«¤«¤ÄÀ¸ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
1.GOOD TOGETHER
2.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó
3.Believers
4.Love Letter
5.¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼
6.Steal The Show
7.Mighty Beast
8.½À¤ÊÍýÀ
9.No Doubt !
10.Funny or Fake
11.¥ì¥·¥Ô
12.·¯¤Î»±
13.4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖNo Map Just Vibes¡×Music Video [¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡ÖWe¡Çre on the Top¡×Music Video [º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Öhalf & half¡×Music Video [µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video¡¡¢¨8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê
¡¦¡Ötimelesz¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È2026¡ÁÀª¤¤¤òÁý¤¹¤ó¤À¡ªËÜµ¤¤Î¾¡Éé¤Ç¥°¥°¥°¥Ã¤ÈÀ®Ä¹¡ª¡Á¡×
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC2
1. No Map Just Vibes [¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
2. We¡Çre on the Top [º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
3. half & half [µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
4. ¤¢¤¯¤Ó¡¡¢¨8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡º£¤³¤½¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë»þ¡ª¥á¥ó¥¿¥ë²¦ ºÇ¶¯·èÄêÀï ¡Á¥ï¥ó¥«¡¼¥É¥Ý¡¼¥«¡¼ÊÓ¡Á
¢EACH MOMENT -¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡×À©ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ -
£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í ver. (short size)¡ß 8¼ï
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram