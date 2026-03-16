3月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2965銘柄。東証終値比で上昇は1595銘柄、下落は1293銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが129銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <2656> ベクターＨＤ 191 +47（ +32.6%）

2位 <6838> 多摩川ＨＤ 1346 +277（ +25.9%）

3位 <7901> マツモト 1300.1 +157.1（ +13.7%）

4位 <500A> ＴＯブックス 3851 +441（ +12.9%）

5位 <4075> ブレインズ 1725 +195（ +12.7%）

6位 <9279> ギフトＨＤ 4260 +380（ +9.8%）

7位 <3399> 山岡家 3499 +199（ +6.0%）

8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1700 +84.0（ +5.2%）

9位 <8613> 丸三 1053 +43（ +4.3%）

10位 <6315> ＴＯＷＡ 2695 +100（ +3.9%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4446> リンクユーＧ 985 -115（ -10.5%）

2位 <8077> トルク 214 -13（ -5.7%）

3位 <2983> アールプラン 2020 -81（ -3.9%）

4位 <3988> ＳＹＳＨＤ 515 -20（ -3.7%）

5位 <6495> 宮入バ 238 -8（ -3.3%）

6位 <3804> システムディ 1610 -53（ -3.2%）

7位 <2978> ツクルバ 438 -14（ -3.1%）

8位 <3624> アクセルＭ 88.4 -2.6（ -2.9%）

9位 <9428> クロップス 1545.9 -43.1（ -2.7%）

10位 <7634> 星医療 5550 -140（ -2.5%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1700 +84.0（ +5.2%）

2位 <6963> ローム 3368.1 +68.1（ +2.1%）

3位 <5101> 浜ゴム 6094.8 +78.8（ +1.3%）

4位 <6113> アマダ 2373.8 +27.8（ +1.2%）

5位 <4452> 花王 6222.3 +56.3（ +0.9%）

6位 <5706> 三井金属 31888 +288（ +0.9%）

7位 <7261> マツダ 1152.6 +7.6（ +0.7%）

8位 <4183> 三井化学 1949.9 +11.4（ +0.6%）

9位 <6506> 安川電 4539 +26（ +0.6%）

10位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3686.1 +19.1（ +0.5%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <9201> ＪＡＬ 2566 -33.5（ -1.3%）

2位 <6701> ＮＥＣ 4219.9 -47.1（ -1.1%）

3位 <7004> カナデビア 992.4 -8.6（ -0.9%）

4位 <6841> 横河電 5447 -45（ -0.8%）

5位 <4005> 住友化 483.2 -3.6（ -0.7%）

6位 <6302> 住友重 4992.2 -36.8（ -0.7%）

7位 <4543> テルモ 2062.4 -12.1（ -0.6%）

8位 <4043> トクヤマ 3752.1 -16.9（ -0.4%）

9位 <7951> ヤマハ 1104.6 -4.9（ -0.4%）

10位 <4307> 野村総研 4302.9 -18.1（ -0.4%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



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