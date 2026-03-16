　3月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2965銘柄。東証終値比で上昇は1595銘柄、下落は1293銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが129銘柄、値下がりは90銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2656>　ベクターＨＤ　　　　191　　+47（ +32.6%）
2位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 1346　 +277（ +25.9%）
3位 <7901>　マツモト　　　　 1300.1 +157.1（ +13.7%）
4位 <500A>　ＴＯブックス　　　 3851　 +441（ +12.9%）
5位 <4075>　ブレインズ　　　　 1725　 +195（ +12.7%）
6位 <9279>　ギフトＨＤ　　　　 4260　 +380（　+9.8%）
7位 <3399>　山岡家　　　　　　 3499　 +199（　+6.0%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1700　+84.0（　+5.2%）
9位 <8613>　丸三　　　　　　　 1053　　+43（　+4.3%）
10位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 2695　 +100（　+3.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4446>　リンクユーＧ　　　　985　 -115（ -10.5%）
2位 <8077>　トルク　　　　　　　214　　-13（　-5.7%）
3位 <2983>　アールプラン　　　 2020　　-81（　-3.9%）
4位 <3988>　ＳＹＳＨＤ　　　　　515　　-20（　-3.7%）
5位 <6495>　宮入バ　　　　　　　238　　 -8（　-3.3%）
6位 <3804>　システムディ　　　 1610　　-53（　-3.2%）
7位 <2978>　ツクルバ　　　　　　438　　-14（　-3.1%）
8位 <3624>　アクセルＭ　　　　 88.4　 -2.6（　-2.9%）
9位 <9428>　クロップス　　　 1545.9　-43.1（　-2.7%）
10位 <7634>　星医療　　　　　　 5550　 -140（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1700　+84.0（　+5.2%）
2位 <6963>　ローム　　　　　 3368.1　+68.1（　+2.1%）
3位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6094.8　+78.8（　+1.3%）
4位 <6113>　アマダ　　　　　 2373.8　+27.8（　+1.2%）
5位 <4452>　花王　　　　　　 6222.3　+56.3（　+0.9%）
6位 <5706>　三井金属　　　　　31888　 +288（　+0.9%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　 1152.6　 +7.6（　+0.7%）
8位 <4183>　三井化学　　　　 1949.9　+11.4（　+0.6%）
9位 <6506>　安川電　　　　　　 4539　　+26（　+0.6%）
10位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3686.1　+19.1（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2566　-33.5（　-1.3%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4219.9　-47.1（　-1.1%）
3位 <7004>　カナデビア　　　　992.4　 -8.6（　-0.9%）
4位 <6841>　横河電　　　　　　 5447　　-45（　-0.8%）
5位 <4005>　住友化　　　　　　483.2　 -3.6（　-0.7%）
6位 <6302>　住友重　　　　　 4992.2　-36.8（　-0.7%）
7位 <4543>　テルモ　　　　　 2062.4　-12.1（　-0.6%）
8位 <4043>　トクヤマ　　　　 3752.1　-16.9（　-0.4%）
9位 <7951>　ヤマハ　　　　　 1104.6　 -4.9（　-0.4%）
10位 <4307>　野村総研　　　　 4302.9　-18.1（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース