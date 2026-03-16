歌手の高橋真梨子が自身の誕生日コンペで優勝 2位にはヘンリー広瀬が入り、夫婦でワンツーフィニッシュ！
圧倒的な歌唱力でファンを魅了し続けてきた歌手の高橋真梨子が自身のインスタグラムを更新。気の置けない仲間たちと自分の誕生日コンペを開催したところ「なんと優勝しました ヘンリーさんは2位」と、夫婦でワンツーフィニッシュを決めたことを嬉しそうに報告した。
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投稿ではこの日のメンバーの記念写真を公開。高橋はピンクのキャップにイエローのパンツで参戦。3月6日の誕生日で77歳になった今も若々しいスタイルを披露した。「私の隣りにいるヘンリーバンドのコマッちゃん集合時間に遅れて慌てて走ったらすってんころりん！ 膝を強打して激痛のまま18ホールまわって翌朝病院行ったら骨折」「幸い手術などしなくて済んだそう…お大事に」という、とんでもないハプニングがあったことも明かしていた。高橋はペドロ&カプリシャスの2代目ボーカルとして1972年に「ジョニィへの伝言」でデビュー。ソロ歌手になってからも「桃色吐息」「for you…」など数々の名曲を生み出してきた。ご主人のヘンリー広瀬も同バンドから独立してヘンリーバンドを結成。高橋のプロデューサーとして、その活動を支えてきたおしどり夫婦だ。この投稿を見たファンからは「誕生日おめでとう」の祝福が数多く寄せられていた。そして「ご夫婦とお仲間でゴルフ いいですね」「真梨子さんもヘンリーさんもお若い」「楽しくプレー出来たのだろうな〜っていうのが伝わってきます」「カッコいいご夫婦、益々お元気で」などの声が寄せられていた。
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