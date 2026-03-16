セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約6×6×11cm

種類：全4種（ノーマル、スマイル、大笑い、イライラ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年3月13日より劇場公開となる、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のキャラクターグッズが、セガプライズに登場。

「もしも動物の世界に入れたら」という、新たなイマジネーションの世界を描く本作の主人公「メイベル・タナカ」

彼女のコミカルな表情がデザインされた、かわいいマスコット全4種類を紹介していきます☆

ノーマル

キュートなビーバー姿の「メイベル・タナカ」

ピョンと跳ねた頭の毛に、まん丸な目が愛らしいマスコットです☆

スマイル

口元に手を当ててにっこりスマイル。

嬉しそうな表情に、こちらも笑顔になれそうです！

大笑い

両手を上げて大笑いする姿もマスコットにラインナップ。

表情ごとに異なるポーズもポイントです。

イライラ

腕組みをしてイライラした表情。

不機嫌なお顔も愛嬌があって、かわいいプライズです☆

『私がビーバーになる時』の主人公「メイベル・タナカ」が見せる、コミカルな4つの表情が表現されたマスコット。

セガプライズのディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”は、2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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