コミカルな表情のマスコット！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』グッズ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”を紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約6×6×11cm
種類：全4種（ノーマル、スマイル、大笑い、イライラ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年3月13日より劇場公開となる、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のキャラクターグッズが、セガプライズに登場。
「もしも動物の世界に入れたら」という、新たなイマジネーションの世界を描く本作の主人公「メイベル・タナカ」
彼女のコミカルな表情がデザインされた、かわいいマスコット全4種類を紹介していきます☆
ノーマル
キュートなビーバー姿の「メイベル・タナカ」
ピョンと跳ねた頭の毛に、まん丸な目が愛らしいマスコットです☆
スマイル
口元に手を当ててにっこりスマイル。
嬉しそうな表情に、こちらも笑顔になれそうです！
大笑い
両手を上げて大笑いする姿もマスコットにラインナップ。
表情ごとに異なるポーズもポイントです。
イライラ
腕組みをしてイライラした表情。
不機嫌なお顔も愛嬌があって、かわいいプライズです☆
『私がビーバーになる時』の主人公「メイベル・タナカ」が見せる、コミカルな4つの表情が表現されたマスコット。
セガプライズのディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』 いろいろマスコット “メイベル・タナカ”は、2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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