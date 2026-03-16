菅田将暉、うろ覚えで“マウントレーニア”のパッケージイラストを描く！「豆があるんだよな…」

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菅田将暉が出演する“マウントレーニア”新CM『うろおぼ絵』篇（30秒）より、本編映像とメイキング映像が新CM特設サイトにて公開された。

■菅田将暉が描く「うろおぼ絵」の出来栄えに注目

春は1年のなかで、「がんばらなきゃ」と思う人が最も多くなる季節。そんな時期だからこそ、たまには肩の力を抜いてひと息つくことも大切。そこで、まずは“マウントレーニア”が肩の力を抜いてみようと、新企画「うろおぼ絵 Mt.RAINIER」を実施。菅田がうろ覚えでパッケージのイラストを描き、その様子を新CMの映像に収めた。楽しみながらペンを握る菅田の表情、そして適度に力が抜けた「うろおぼ絵」の出来栄えに注目だ。

本CMと連動し、菅田がうろ覚えで描いたイラストを採用した「マウントレーニア カフェラッテ ～うろおぼ絵 パッケージ～」を3月下旬頃より順次、全国にて数量限定発売。春らしい桜や菅田が好きなギター、菅田の故郷にある箕面山など、オリジナルのおちゃめなアレンジを加えながら描かれた全4種類の「うろおぼ絵」パッケージで、肩の力を抜きながらほっとひと息つける時間を提供する。

■撮影エピソード

◎楽しみながら描いて仕上がりも上々、完成したイラストを見て「いいんじゃない？」と満足

ゆったりとした服を着て机に向かい、リラックスできるアトリエのデスクで白紙のスケッチブックに向き合う菅田。空中に山の形を描いてみたり、手で山の形をつくって白紙にかざしてみたりなど、“マウントレーニア カフェラッテ”のパッケージの記憶やイメージをたどる。

茶色のペンで山を描き始めると、だんだんとリズムに乗り始めて無事に“マウントレーニア カフェラッテ”の「うろおぼ絵」パッケージのイラストが完成。菅田は「お～、いいんじゃない？」と手をたたきながら満足する様子だった。

◎うろ覚えの域を超えた記憶力で周囲を驚かせた菅田

イラストを描き進めていくなかで「豆があるんだよな…」と、パッケージに描かれたコーヒー豆に触れるひと幕も。「カフェラッテは2個、クリーミーラテが1個、ノンシュガーが3つ…エスプレッソが4つ」と正確な観察力と“マウントレーニア”愛が伝わる発言でスタッフを驚かせた菅田だが、「でも、どこにあったっけな～（笑）」と悩ましい表情を見せ、周囲を和ませていた。

■「うろおぼ絵」イラスト制作エピソード

撮影現場では、菅田が“マウントレーニア カフェラッテ”のパッケージを描いたCMの収録に続き、「マウントレーニア カフェラッテ ～うろおぼ絵 パッケージ～」に使われる他の「うろおぼ絵」イラスト制作も行われた。「山と桜」や「山とギター」など、複数のテーマの中から菅田自身がセレクトして挑戦。なかでも特に力を注いだテーマは菅田の地元・大阪にある「箕面山」だった。山の真ん中に滝が流れ落ちる構図を描き進めると「滝、うまくない？」とテンションが上がり始め、「うまっ！ 滝うまっ！」を連発しながらイラストを描く菅田。「むちゃくちゃイイ絵だな～」と故郷愛を感じさせるうれしそうな笑顔を見せた。

■菅田将暉 インタビュー