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個性的な物件紹介で人気のYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【第2弾】200万人が驚愕した「あの住まい」が進化？新築シェアレジデンスを内見！」と題した動画を紹介した。コスモスイニシアが手掛けるシェアレジデンスの第2弾「nears（ニアーズ）横浜白楽」を訪れ、その進化した設備とコンセプトを深掘りしている。



動画冒頭、投稿者は横浜市神奈川区の六角橋商店街を散策し、街のレトロな雰囲気と活気を感じながら現地へ向かう。新築の建物は赤茶色のタイル張りで、商店街の風景に馴染むデザインだ。1階には「乾太くん」を4台備えたランドリールームや、屋根付きの駐輪場など、生活利便性を高める設備が充実している。

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10階の共用ラウンジに足を踏み入れると、「なんかカラフル！」と感嘆の声が上がる。ロゴを模したアーチ状のデザインや、落ち着いたトーンの配色は北欧のカフェのような趣だ。特に注目したのは、本格的な料理も可能な「クワトロキッチン」。IHとガスコンロを完備し、BALMUDAのトースターやPanasonicの炊飯器がずらりと並ぶ様子に「この景色は壮観」と評した。また、会話のきっかけ作りとして設置された「Freeスナック（ナッツサーバー）」には「ナッツfreeは熱い」と反応し、コミュニティ形成への配慮に感心した様子を見せた。



個室エリアでは、約12㎡のAタイプを内見。限られた空間ながら、ベッド下のスライド収納や上部のハンガーパイプなど、縦の空間を有効活用する工夫が施されている。そして動画のクライマックスは、Cタイプのお部屋。「ななななんじゃこりゃあ」と驚愕したその正体は、なんと個室内に設置されたプライベートサウナだ。ロウリュまで楽しめる本格仕様に、思わず「住ませて…」と本音が漏れる。



投稿者は、小上がりのリビングから街を見下ろし、「景色最高やん」とリラックスした表情を見せた。都市の利便性と、商店街のある街の温かさを享受しつつ、隣人と緩やかにつながる暮らし。nears横浜白楽は、単なる住居を超えた新しいライフスタイルの選択肢となりそうだ。