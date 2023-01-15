▼4着サウンドムーブ（団野）あと一つで権利を取れるところだったので心残りです。枠も難しい中でやれるレースはできたが、もう少しやりようはあったかも。悔しいレースでした。

▼5着サノノグレーター（田辺）道中の雰囲気は良くてロスなく直線を迎えたがゴール前で進路が狭くなってしまった。勢いはあったし、もう一つ、二つ上に来られる手応えでしたが。

▼6着ラストスマイル（杉原）スタートを出て流れに乗れた。3、4角までリズムも良かったが、まだコーナーのバランスが良くなくて、うまく加速させることができなかった。

▼8着マイネルシンベリン（丹内）差がないですし、馬も良くなっている。

▼9着ミスターライト（大野）一瞬、オッと思えるくらいの手応えで上がって行けた。良化途上の中でも見せ場をつくったし、これから良くなってくると思う。

▼10着ガリレア（石橋）あまりゲートを出なかったが馬の後ろで我慢できていた。この感じで運べれば1800メートルでも持つと思う。

▼11着タイキルッジェーロ（横山武）まだ気性も体も幼い中でよく頑張ってくれた。良くなるのは秋以降だと思いますが、良いものを持っている。将来性に期待したいです。

▼12着ジーネキング（横山和）クリストフ（ルメール）が動くと思っていて、それを行かせてひとタメできた。4角の立ち上げはオッと思った。内容は着順ほど悪くない。

▼13着マカナアネラ（角田）3、4角の馬場が悪いところで脚を取られた。能力はあるが、まだ成長途上。

▼14着テルヒコウ（坂井）雰囲気は悪くなかったですが、前の馬に厳しい展開になってしまった。

▼15着ロードレイジング（笹川翼）芝の感じは悪くなかった。もう少しバランス面が成長してくれれば。

▼16着フレイムスター（石川）捲られないペースで行ったつもりだったが、怖がりな馬なので捲られると厳しい。自己条件で淡々と行ければやれると思う。