株価指数先物 【週間展望】―ボラティリティの大きい展開が続く
今週の日経225先物（6月限）は引き続きボラティリティ（変動幅）の大きい相場展開が続きそうだ。中東情勢を巡る不透明感は根強く、原油価格の高止まりがリスク回避の姿勢を強めやすい。また、今週は中銀ウィークに入ることで、注目イベントを消化しつつその結果に一喜一憂することになろう。
先週の日経225先物は、週末に3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えていたことによる需給要因はあったが、基本的にはイラン情勢と原油相場の高止まりが大きく影響した。週明け9日は、6日の米国市場で中東情勢の緊迫化や2月の米雇用統計が予想を下回ったことが嫌気された流れを受けて3120円安と急落。日経平均株価は2892円安と過去3番目の下落幅になった。
その後、原油価格が落ち着きをみせたことで、10日の日経225先物は反発。11日も続伸し週初の下落分を埋めている。ただし、12日は国際エネルギー機関（IEA）が石油備蓄の協調放出を決めたものの、原油価格の押し下げ効果が限られたことでショート優勢となった。週末13日は続落し、一時5万2810円まで売られる場面もみられている。
13日の米国市場では主要な株価指数が下落した。米財務省が、制裁対象としているロシア産原油と石油製品について制裁を一時的に解除すると発表。原油先物が下落したことで買いが先行し、NYダウは一時440ドル超上昇する場面があった。しかし、イラン情勢を巡って武力衝突が激化することへの懸念は強く、原油先物が上昇に転じると、持ち高調整の売りが優勢になった。
日経225先物は、13日の取引終了後のナイトセッションで日中比380円安の5万2990円で始まり、5万2480円まで売られる場面もみられた。その後、米国市場の取引開始後に5万4060円まで切り返す動きもみられたが、買い一巡後は終盤にかけて軟化し、日中比460円安の5万2910円で終えている。
週明けはショート優勢の展開になりそうだが、13日の日経平均株価は5万3819円と3月のSQ値（5万2909.45円）を上回って終えていた。SQ値割れが意識されてくるようだと、先物主導でショートを仕掛けてくる可能性があるため注意しておきたい。13日のNY原油先物は1バレル＝98.71ドル（+2.98ドル）だったが、CFD（差金決済取引）提供業者が独自に市場を形成するサンデー原油では101ドル台に乗せている。
トランプ米政権はイランとの外交交渉開始に向けた中東同盟国の働きかけを拒否したと報じられている。また、ホルムズ海峡護衛に向けてトランプ米大統領は、日本、フランス、英国などへ艦船の派遣を期待すると自身のSNSに投稿。一方、イランは米国とイスラエルの攻撃が停止するまで、停戦の可能性を排除していると伝えられている。中東情勢と原油価格の動向を睨みながらの相場展開になりそうだ。
日経225先物は前週、75日移動平均線（5万2850円）と25日線（5万5950円）とのレンジ内での推移がみられた。75日線近辺にはボリンジャーバンドの-2σ（5万2390円）が位置している。この水準を明確に割り込んでくると、9日につけた5万1160円のほか、オーバーシュート気味に-3σ（5万0610円）を捉えてくる可能性があろう。バンドは下向きで推移するため、-2σが抵抗線として機能してくると、バンドに沿った形での調整が長期化しやすい。
週足では昨年5月以降、支持線として機能していた13週線（5万3920円）を割り込んだ。同水準に上値を抑えられる局面では、26週線（5万1410円）と-1σ（5万1520円）とのレンジに移行する可能性がある。このレンジを下抜くと、-2σ（4万9130円）が射程に入ってくるだろう。5万円割れが意識されてくると、ショートが強まりやすいほか、ヘッジ対応の流れで下へのバイアスが強まる波乱の展開になりそうだ。