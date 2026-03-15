鹿児島vs滋賀 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](白波スタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 13 小泉隆斗
MF 15 菊島卓
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 5 西山大雅
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 35 南拓都
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 18 秋山駿
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 23 小島凛士郎
DF 26 川島功奨
MF 20 圓道将良
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 13 小泉隆斗
MF 15 菊島卓
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 5 西山大雅
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 35 南拓都
MF 47 渡邉綾平
FW 10 人見拓哉
FW 18 秋山駿
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄