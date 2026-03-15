[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](白波スタ)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 73 熊倉匠

DF 23 小島凛士郎

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

MF 41 三品直哉

FW 9 有田稜

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 4 井出敬大

DF 14 白石智之

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 13 小泉隆斗

MF 15 菊島卓

MF 32 海口彦太

MF 77 北條真汰

FW 11 三宅海斗

控え

GK 41 本吉勇貴

DF 5 西山大雅

MF 24 ロメロ・フランク

MF 26 角田駿

MF 35 南拓都

MF 47 渡邉綾平

FW 10 人見拓哉

FW 18 秋山駿

FW 29 日野友貴

監督

和田治雄