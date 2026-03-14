本田響矢・山下幸輝・MINAMI、甲府ジュエリー纏い華やかランウェイ 本田は鯖江市メガネでシックに【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の本田響矢、山下幸輝、インフルエンサーのMINAMIが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】本田響矢、金髪×メガネで雰囲気ガラリ
「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」では、日本が誇る「宝石のまち甲府」のジュエリーが光るスタイリングで各モデルがランウェイを披露した。
トップバッターの本田は、ネックレスやリングに加え、出身地でもある福井県の「めがねのまちさばえ」のメガネを着用。グレージャケットを合わせた、シックなスタイリングでランウェイを闊歩した。また「ハチになっていて…」とハチをモチーフとしたネックレスをアピールすると、MCのEXITは「すごい！」「パールもついてるんだ」と興味津々な様子を見せた。
山梨県出身で、甲府ジュエリーアンバサダーのMINAMIは、淡色のピンクドレスに、高校生を対象としたジュエリーデザインコンテスト「宝石のまち甲府 甲府ジュエリー甲子園2025」で、全国の高校生から寄せられた389作品の中から最優秀賞に選ばれた作品「Heart scape」（ネックレス）を着用。MINAMIは同コンテストの決勝大会に特別ゲストとして出演しており「最優秀賞をとったデザイン画がこうしてジュエリーとなりました。青いハートが、甲府盆地を表現しているんです」とジュエリーの魅力をアピールした。
山下は黒ジャケットのセットアップ、ロゴTシャツに、シルバーのペンダントを合わせてランウェイ。「キラキラしたジュエリーをつけると堂々と歩ける気がして。すごく楽しかったです」と笑顔を見せた。
同ステージには、⾹⾳・中川紅葉・⽯川愛⼤・豊⽥裕⼤・⼩林由依・矢吹奈子も登場した。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】本田響矢、金髪×メガネで雰囲気ガラリ
◆本田響矢、甲府ジュエリー纏い華やかランウェイ
「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」では、日本が誇る「宝石のまち甲府」のジュエリーが光るスタイリングで各モデルがランウェイを披露した。
◆MINAMI＆山下幸輝、甲府ジュエリーの魅力アピール
山梨県出身で、甲府ジュエリーアンバサダーのMINAMIは、淡色のピンクドレスに、高校生を対象としたジュエリーデザインコンテスト「宝石のまち甲府 甲府ジュエリー甲子園2025」で、全国の高校生から寄せられた389作品の中から最優秀賞に選ばれた作品「Heart scape」（ネックレス）を着用。MINAMIは同コンテストの決勝大会に特別ゲストとして出演しており「最優秀賞をとったデザイン画がこうしてジュエリーとなりました。青いハートが、甲府盆地を表現しているんです」とジュエリーの魅力をアピールした。
山下は黒ジャケットのセットアップ、ロゴTシャツに、シルバーのペンダントを合わせてランウェイ。「キラキラしたジュエリーをつけると堂々と歩ける気がして。すごく楽しかったです」と笑顔を見せた。
同ステージには、⾹⾳・中川紅葉・⽯川愛⼤・豊⽥裕⼤・⼩林由依・矢吹奈子も登場した。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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