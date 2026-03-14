ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 上海で商業宇宙展 最新ロケット・衛星技術が集結 上海で商業宇宙展 最新ロケット・衛星技術が集結 上海で商業宇宙展 最新ロケット・衛星技術が集結 2026年3月14日 11時23分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松） 【新華社上海3月14日】中国上海市の上海新国際博覧センターで12日、「第1回上海商業宇宙大会・展示会」が開幕した。商業宇宙分野の最新技術や製品を紹介するイベントで、会期は14日まで。１２日、会場に展示された衛星管制・データ伝送一体化専用チップ。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示されたロケットエンジンを見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示された宇宙機用の多層断熱部品。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示された低コスト月面貨物輸送装置。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示された衛星構体を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示されたフレキシブル金属メッシュ傘型アンテナ。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）１２日、会場に展示された巻き取り式フレキシブル太陽電池パドルを撮影する来場者。（上海＝新華社記者／張建松） リンクをコピーする みんなの感想は？