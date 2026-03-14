１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）

【新華社上海3月14日】中国上海市の上海新国際博覧センターで12日、「第1回上海商業宇宙大会・展示会」が開幕した。商業宇宙分野の最新技術や製品を紹介するイベントで、会期は14日まで。

１２日、会場に展示された衛星管制・データ伝送一体化専用チップ。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場に展示されたロケットエンジンを見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場に展示された宇宙機用の多層断熱部品。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場に展示された低コスト月面貨物輸送装置。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場に展示された衛星構体を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場に展示されたフレキシブル金属メッシュ傘型アンテナ。（上海＝新華社記者／張建松）

１２日、会場の展示を見学する来場者。（上海＝新華社記者／張建松）