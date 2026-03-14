2026年2月下旬、北朝鮮の最高指導者である金正恩氏の党総書記再任が決定した。朝鮮労働大会で再選された。それにともない、朝鮮労働党幹部らとともに平壌にある太陽宮殿を訪問した際の、黒いスーツにえんじ色のネクタイを着用した近影が公開されている。

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正恩氏の外見へのこだわりは強いとみられており、最近では、髪の長い若者を取り締まり、理髪店で強制的に角刈りにしているとの報道もある。

歴代、祖父・故金日成主席は人民服、金正日総書記は作業用ジャンパー姿を着用。かつての最高指導者のように、確立されたファッションスタイルはいまだ定まっていないといえる。後者は「将軍式ジャンパー」と呼ばれ流行したとも伝えられた。正恩氏に関しては、今冬は黒のロングレザーコートを頻繁に着用し、ほかにフライトジャケットやフードの付いたカジュアルなアウターも確認できる。

たとえば2018年、食品加工工場を視察した際にはアンダーウエアのような庶民的な服装で登場したことも。

正恩氏のこれら服装には、どんな思惑や傾向が読み取れるだろうか。国際イメージコンサルタントで著書に『世界のエリートが学んでいる 印象管理の教科書』（自由国民社）を持つ吉村ひかる氏が解説する。

「アイコン的なアイテムを装っていた歴代に対して、金正恩総書記はあえて"決めない戦略"をとっているように見えます。目まぐるしく変化する世界情勢に対応するかのように、その時々の意思や主張を服装に反映させているのでしょう。

2018年の米朝首脳会談ではスーツ姿のトランプ氏に対して人民服を着用し、資本主義国家に対して国家主権を譲らない姿勢を示したとも読み取れます。また、2023年の露朝首脳会談や2025年の中国軍事パレードではスーツを着用しており、共闘や対話の姿勢を表現しているようにも見えます。

いずれも金総書記の頑強な体にフィットしたシルエットの服と、1本の乱れもなくセットされたヘアスタイルが呼応し、毅然とした態度や隙のなさ、強さが伝わってきます。一方、民間視察など国民の中に入っていく場面では、あえて庶民的な服装をすることで親しみやすさを演出していると考えられます」

庶民性を打ち出すタイミングは心得ているが…

親しみを与える庶民性とリーダーとしての威厳。その両方をかなえるために、正恩氏のファッションに必要なポイントはなんだろうか。

「話す内容や話し方、振る舞いでも親しみやすさや威厳は表現できます。ただ、リーダーともなるとファッションから伝わる印象も重要になります。金総書記の場合、庶民性を打ち出すタイミングはよく心得ているように見えるので、あとは着用する衣服によってさらに表現の幅を広げることができそうです。

スーツや人民服、レザーコートはよく似合っている印象なので、カジュアルな装いでも柔らかい生地より、ある程度張りのある素材で体形にフィットしたシルエットを選ぶと、親しみやすさに加えて頼りがいのある印象も強まるのではないでしょうか」（前同）

なお、ネクタイの色でリーダーとしての威厳を示すテクニックもあるという。

「淡い色のネクタイが多い印象ですが、えんじ色のネクタイを着用するとコントラストがはっきりして、表情も引き締まって見えます。えんじ色に限らず、濃い色のネクタイを取り入れる機会を増やしてもよいのではないでしょうか」（同前）

娘・ジュエ氏とのリンクコーデは「イメージ戦略」

一方、次期総書記として娘のジュエ氏の存在が早くも取り沙汰されている。父とおそろいのレザーコートとサングラスを着用する写真や、白いセットアップのスーツ姿を披露しており、13歳と報じられている実年齢よりもだいぶ大人の印象を与える。

2年前まではTシャツ姿で祝宴に同席するなど、年相応な子どもの姿を見せていたが、昨年から大きなイメージ転換を図ったようだ。これら変化から、どんな思惑が読み取れるのか。

「娘とのリンクコーデのような装いから、父娘トータルでのイメージ戦略を意識しているようにも見えます。一国のリーダーが外見上の演出を重視する姿勢は、国内だけでなく国際化も視野に入れた、多国間外交への備えとも考えられます。

そうなると、よくお似合いのライトグレーのスーツに加え、ミッドナイトブルー（濃紺）のスーツを増やすことで、さらに装いの幅が広がるのではないでしょうか。ミッドナイトブルーのスーツは、政治およびビジネスの世界において、もっともフォーマルな（格式の高い）色のドレスコード。各国首脳が重要な会議で着用することも多い色です」

金正恩総書記は、装いを通じて国民の支持をどこまで広げられるのだろうか。



【プロフィール】吉村ひかる／東京女子大学と文化服装学院をダブルスクールで卒業後、株式会社三越（現：三越伊勢丹ホールディングズ）に入社。19年間の在職中、富裕層や政財界・メディアパーソンたちを顧客に持ち、成功者の印象管理に貢献し評価を得る。2010年に国際イメージコンサルタントの資格を米国で取得して独立。日本で3人目のCertified Image Professional（世界トップ10％）に認定される。政界・経済界のエグゼクティブ、医師、弁護士などを中心にサポートを行い、世界に通用するブランディングを確立させ続けている。