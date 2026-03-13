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ahamoユーザーは知らないと損！光回線選びで「数万円の差」、月額料金だけで選ぶと後悔する理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【2026年最新】ahamo光回線決定版！ドコモ光 vs とくとくBB光を比較！月額だけで選ぶと数万円の損！？」と題した動画を公開。ahamoユーザーに最適な光回線として「ドコモ光」と「とくとくBB光」を比較し、月額料金の安さだけで選ぶと思わぬ落とし穴があることを指摘している。



動画ではまず、ahamoには大容量の「大盛りオプション」があるため、そもそも光回線が必要かという疑問を提示。しかし、キャッシュバックなどを含めた2年間のトータルコストで計算すると、光回線の方が安くなる「逆転現象が起こる」と解説した。



その上で、ahamoユーザーが総合的にコストを下げるなら、選ぶべきは「ドコモ光」だと結論付けている。月額料金だけを見ると「とくとくBB光」の方が安価だが、「ドコモ光」は高額なキャッシュバックキャンペーンを実施しており、2年間の実質月額料金で比較すると全てのプランで「ドコモ光」が安くなるという。



例えば、マンションの1ギガプランでは、「とくとくBB光」が実質2,023円に対し、「ドコモ光」は実質1,067円と、月々約1,000円の差が生まれる計算だ。この背景には、最大10万円のキャッシュバックが受けられる「春トクMAX！」キャンペーンの存在が大きいと説明している。



また、サポート体制も重要な判断基準となる。PCの設定などに不安がある初心者にとって、「ドコモ光」は初回のみ訪問サポートが無料な上、全国のドコモショップで対面サポートを受けられる点が大きなメリットだという。



最終的に動画では、月々の料金の安さや契約期間の縛りを重視するなら「とくとくBB光」も選択肢になるが、キャッシュバックを含めたトータルコストや手厚いサポートを考慮すると「ドコモ光が今一番おすすめ」と総括。月額料金の安さだけで判断せず、総合的な視点で選ぶことが後悔しないための鍵だと締めくくった。