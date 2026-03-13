巨人は１３日、ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳの複数名の会員によるチケット転売行為が確認されたとして、退会処分としたことを発表した。当該会員は今後、再び入会することはできない。

球団ホームページやＳＮＳに記載された声明文は以下。

「読売巨人軍は、ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳの複数名の会員による当球団ホームゲームのチケット転売行為が確認されたことから、『ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ ＆ ＧＩＡＮＴＳ ＩＤ 会員規約』に基づき、当該会員を退会処分としました。当該会員は今後、再び入会することはできません。

読売巨人軍と巨人戦を主催する読売新聞社は、チケット転売行為に対し、試合観戦契約約款及び関係法令に基づき、警察と連携して厳正に対処しています。不正転売が確認されたチケットについては無効とし、当該チケットでの入場もお断りしています。

主催者が許可していない転売サイトやＳＮＳ等を介して取引される『転売チケット』を購入することは、転売で不当な利益を得る行為を助長し、プロ野球の試合を心から楽しみにされているファンの皆様の公平公正な観戦の機会を奪います。すべてのお客様が適正な価格でチケットを入手できるよう、転売サイト等は利用されず、主催者の定める方法・価格でチケットをご購入いただきますようお願いいたします。

シーズンシート及びＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットで購入されたチケットをお持ちで、急用などで観戦できなくなった場合には、「ＧＩＡＮＴＳ公式リセール」を通じて適法・適正に取引していただけます。ご利用ください」

主催者が認めているチケット販売方法は以下。

読売ジャイアンツ シーズンシート、ＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケット、ＧＩＡＮＴＳ公式リセール、イープラス、読売新聞オンラインチケットストア、チケットぴあ、ローソンチケット、セブンチケット、巨人戦オンラインチケット、東京ドーム