ＳＢＩホールディングス <8473> [東証Ｐ] が3月13日後場(13:45)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は115円(前期は1→2の株式分割前で170円)実施する方針とした。



25年11月に実施した1→2の株式分割を考慮すると、実質11.8％増配となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本年2月4日に公表した2026年3月期第3四半期連結業績における金融サービス事業の利益水準等を踏まえ、当期の期末配当金の予想を1株当たり75円（株式分割前換算で前年同期比10円増の150円）とすることにいたしました。 なお当社は、本年2月18日付で公表した「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ」のとおり、総額500億円を上限として実施した自己株式の取得も終了しており、上記の期末配当予想を踏まえた当期の総還元額は、約1,117億円となる見込みです。

