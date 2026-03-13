ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCを1位で突破した。対戦チームの粋な振る舞いも大きな話題に。8日のオーストラリア戦には天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまがご来場し、オーストラリア政府要人の示した敬意に称賛が寄せられた。

一般客に紛れて客席で観戦していたのは、アンドリュー・シーラー次期駐日オーストラリア大使だった。「豪州No.1ミートパイ」をうたう「Four’ N Twenty」を手に満面の笑み。豪州大使館の職員とともにカジュアルに観戦していた。

シーラー大使は自身のXで実際の画像を公開。日本語で「なんという試合！ オーストラリア代表対侍ジャパン、グラウンドではライバルですが、フィールド外では友好50周年を祝う友です。満員のスタジアム、天皇ご一家もご観戦され、しびれるような雰囲気でした。スポーツ、歴史、そしてたくさんの名場面、素晴らしい夜になりました！」と記し、「#日豪50周年」と敬意のハッシュタグも添えた。

日本のファンからは「友好関係をぜひ深めたいですね」「オーストラリアの方々はマナーが良いですね!!」「オーストラリア人のこと嫌いな人はほとんどいないですからね！」「スポーツ、特にBaseballは楽しむのが一番ですからね」「日豪友好発展へのご尽力ありがとうございます！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）