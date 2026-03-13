おばたのお兄さん、ママになったきゃりーぱみゅぱみゅと公開収録
お笑い芸人・おばたのお兄さんが11日、オフィシャルブログを更新。歌手のきゃりーぱみゅぱみゅと長野県・白馬五竜で行ったラジオ公開収録の様子を報告した。
きゃりーは俳優の葉山奨之と2023年３月に結婚を発表し、2024年10月に第１子の誕生を報告している。「ママになったきゃりーぱみゅぱみゅさんと白馬でラジオ」と題して ブログを更新したおばたは「本日は長野県 白馬五竜にてきゃりーぱみゅぱみゅさんとラジオの公開収録でした！」と報告。「最高のお天気」とつづり、雪山のゲレンデで自撮りした写真を公開。
イベントでは、「ラジオですが僕の登場は、スキーで滑り降りて来る登場でした」「さすがのきゃりーさんのラジオ、この公開収録のために県外から遠征して来られた方が大勢いました」と振り返った。
さらに「原宿のカリスマとして現れた時、僕は大学生で衝撃だったもんな〜」と当時を回顧し「そんな公開収録はとても楽しかった」とつづった。
また、帰りの新幹線までの時間には長野駅周辺を散策したというおばた。「小さいこどもの親あるあるだと思うんだけど こども連れてない時でもキッズスペース確認しがち。 あるあるじゃないですか？？」とユーモアを交えてつづり、「空港とかでもそう！キッズスペースソムリエにでもなろうかしら」とコメント。
最後は「さ！明日からもまた移動が続きます 明日は大阪、明後日は滋賀」と今後の予定にも触れ、「お仕事があるのはありがたいけど、体調管理しっかりとしていきます！！」と意気込みをつづり、雪山を背景にきゃりーと並んでピースサインをする２ショットとともにブログを締めくくった。
なお、おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
