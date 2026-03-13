イラン新指導者モジタバ師、就任後初の声明「復讐を決して放棄しない」徹底抗戦を訴え
イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、就任後、初めてとなる声明を発表しました。「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」と述べ、戦闘継続を訴えています。
イラン国営放送は12日、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師の声明を読み上げました。父・ハメネイ師の後継者として選出されて以降、モジタバ師の言葉が公表されるのは初めてです。声明では「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」「いかなる場合でも敵に賠償を支払わせる」と述べ、徹底抗戦を訴えました。
また、「攻撃の標的となるため、中東地域にある全てのアメリカ軍基地を閉鎖すべきだ」と中東諸国に呼びかけたうえで、緊張が高まっているホルムズ海峡については「封鎖を継続すべき」との考えを示しました。
この声明の直後、革命防衛隊の司令官は「最高指導者の命令に従いホルムズ海峡の封鎖を維持し、 敵に最も厳しい打撃を与える」と呼応しています。一方、イランの赤新月社は12日、アメリカとイスラエルによる空爆でこれまでに住宅や教育施設、医療機関を含む2万1720か所の民間施設が被害を受けたと明らかにしています。