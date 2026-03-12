1971年設置

宮城県仙台市にある「仙台藤崎百貨店」の公式SNSアカウントが、同店に設置された「当時日本初、世界で2番目」の施設について紹介し、多くの反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。

同アカウントが紹介したのは藤崎百貨店本館にある「ダブルエスカレーター」。上り・下りのエスカーレーターが互い違いに並んでいます。同アカウントによると、これらのエスカレーターの設置は1971（昭和46）年。これが「当時日本初、世界で2番目」だったそうです。

この投稿を見たSNSユーザーは公式アカウントに対し「子供の頃から、当たり前に乗ってたけど凄い事だったんですね」「見慣れた並びだけど 藤崎さんが本邦初なんですね！現役継続にも驚かされます」「ええ！さっきも何となく使ったけど そんなすごいものだったとは…」「美しいですね 品がある」「もちろん知らなかったw」「子供心に凄いなーと思ってました」といったコメントを寄せています。