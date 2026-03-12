インディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」チケット販売とスポンサー・企業出展情報を発表 2026年5月22日から24日に京都みやこめっせで開催
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会(略称：JIGA)は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」のチケット販売とスポンサー・企業出展情報を発表しました。今回のテーマ「High Impact（ハイ インパクト）」を表現したキービジュアルも併せて公開しています。
チケットぴあでチケット販売開始
チケットは5月22日（金）用の「ビジネスデイチケット」と5月23日（土）・24日（日）用の「一般公開日チケット」の2種類があり、いずれもチケットぴあで販売中です。販売期間はビジネスデイチケットが5月22日（金）12時まで、一般公開日チケットが5月22日（金）23時59分まで。
一般公開日チケット購入（前売り）
一般の方々が入場できるイベントとなります。一般のお客様にインディーゲームの今をお伝えし、出展者と来場者がコミュニケーションが取れる 1日となります。
一般／大学生：2,000円（税込）
中高生：1,000円 （税込）
小学生以下：無料
※一般公開日のチケットでは5月22日（金）のビジネスデイには、入場できません。
ビジネスチケット購入
デベロッパー、パブリッシャー、メディアと商談をされたいビジネス目的の方が対象となります。国内、海外問わずインディーゲームが集まる場としてメディアへの PR、BtoBを強化する内容となっており、各出展者の方とのコミュニケーション、ビジネスマッチングや PRへと繋げて頂けます。
ビジネスチケット料金
20,000円（税込）
※当日、会場にてご本人様確認をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
購入URL（一般公開日チケット、ビジネスデイチケット共通）
https://w.pia.jp/t/bitsummit/
スポンサー企業詳細
スポンサー企業の詳細が発表されています。
＜Platinum Sponsors＞
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
任天堂株式会社
株式会社 Cygames
株式会社サードウェーブ
ポケットペア
2P Games
＜Gold Sponsors＞
Devolver Digital, Inc.
集英社ゲームズ
株式会社ハピネット
KOCCA(KOREA CREATIVE CONTENT AGENCY)
G-SMASH株式会社 (G-SMASH, Inc.)
Catalan Institute for Cultural Companies- Catalan Arts
株式会社マレ
＜Silver Sponsors＞
日本マイクロソフト株式会社
Kakehashi Games合同会社
株式会社パルコ
Critical Reflex
tinyBuild
株式会社ジーン
株式会社インティ・クリエイツ
iGi indie Game incubator
Ukiyo Studios
CiGA（China indie Game Alliance）
Shanghai IndieSpark Network Technology Co., Ltd.
東急不動産株式会社
Lost In Cult
Game Source Entertainment
Lorebard
Beijing CE-Asia Co., Ltd.
GRYPH FRONTIER株式会社
東映株式会社 TOEI COMPANY,LTD.
New Zealand Centre of Digital Excellence Ltd
株式会社viviON
株式会社ゲラッパ
Screen Australia
New Blood
＜Bronze Sponsors＞
大阪電気通信大学
株式会社マーベラス
株式会社アニプレックス
ポノス株式会社 PONOS Corp
株式会社ドリコム
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
ブラックマジックデザイン株式会社
PlayEveryWare Japan G.K.
株式会社room NB
Rice Games Inc
立命館大学 ゲーム研究センター
Whisper Interactive (Xiamen) Co., Ltd.
ワウ株式会社
日本ギガバイト株式会社
Double Fine Productions
株式会社フリースタイル
株式会社電通グループ
株式会社AREA 35
Metanomaly株式会社
企業出展情報を公開
企業出展情報も公開されています。
room6
松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd.
京都コンピュータ学院
株式会社アクティブゲーミングメディア
コーラス・ワールドワイド合同会社
株式会社ジー・モード
グラビティゲームアライズ株式会社
株式会社ビサイド
株式会社 講談社
株式会社ハリソンワールド
Soft Source Pte Ltd
Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA)
株式会社ホビージャパン
有限会社ウルクスヘブン
Beep Japan Inc.
あまた株式会社
株式会社産経デジタル
PT Toge Interactive
lowiro limited
株式会社スーパーデラックスゲームス
FHLC CO., LTD. (aka INDIENOVA)
株式会社ブラックタワー
HAPPY PLAYER PTE. LTD.
株式会社スピード
株式会社CharacterBank
株式会社Indie-us Games
株式会社ヤネウラゲームス
Good Games Group
17-BIT
KADOKAWA Game Linkage／カドカワゲームリンケージ
株式会社Phoenixx
大阪工業大学
大阪情報コンピュータ専門学校
面白法人カヤック
東北パイオニア株式会社
Pikii合同会社
サン電子株式会社
株式会社スクーターフィルムズ
株式会社Gotcha Gotcha Games
京都デザイン＆テクノロジー専門学校
中野亘 × 宮澤卓宏
ラディアスリー株式会社
株式会社CRAFTS&MEISTER
株式会社ニュートラルソフトウェア
Odencat株式会社
株式会社ジュピター
株式会社AssetHub
電羊法律事務所
株式会社 灯白社
株式会社ワンダーランドカザキリ
合同会社イースニッド
KTMG合同会社
ザクザク株式会社
株式会社UNCHAIN
GameMaker
SuperDuperSecret Co.
R/GA
株式会社アコードセブン
株式会社Nestopi
Audiokinetic株式会社 / Audiokinetic K.K.
総合地球環境学研究所 Sustai-N-ableプロジェクト / 株式会社ロフトワーク
AGEX LLC
株式会社トムス・エンタテインメント
Blue Backpack GmbH
Yellow Hearts (PT NUSANTARA BERMAIN BERSAMA)
株式会社クアドラアニマ
開催概要
BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）
日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）
主催：BitSummit実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/