爆笑問題の太田光が１１日、中京テレビ系「太田上田」のＹｏｕＴｕｂｅで、太田がＴＢＳの選挙特番で炎上している問題について「（炎上は）意外だった」と振り返った。

上田晋也から「怒られてるらしいね」とからかわれた太田は「失礼やわ〜」と高市早苗総理のモノマネで反論。上田はミラノ五輪の取材で日本におらず、選挙特番は見られなかったというが、太田は「そんなつもりなかったけど、終わって見たら炎上してるらしいよって」と苦笑い。

太田は、高市総理との中継で、消費税ゼロが実現できなかった場合「どう責任を取るんでしょうか？」と質問。高市総理は「できなかった場合とか暗い話しないでください」「なんか意地悪やなぁ。最初からでけへんと決めつけんといてください」などと反論。このやり取りで太田の発言はネットで炎上していた。

太田は「『責任どう取るんですか？』って、お前辞めろって、多分思われたんでしょう。俺の態度が。『失礼なんですが』って（礼儀正しく）やったけど、通じなかった」と振り返った。

高市総理とは、以前の選挙特番で怒らせたことがあったというが、二階氏、甘利氏への失言が大炎上し、クローズアップされず。そのときの「高市さんに多分嫌われたな」と思ったというが、今年の党首会談で高市総理がＴＢＳにやってきたときに、気軽に声をかけてくれたことから雪解けを感じていたという。

だが、結果「意地悪」と言われてしまい炎上。太田は「私は今回は、かなり意外でした。世の中の反応は。礼儀は…」と丁寧に聞いたつもりだったが、炎上したことに率直反応。上田は「高市さんの人気がすごいという証左なんだろうけど」というと、太田は「好きな子には意地悪したくなっちゃう」と照れ隠し。

「でも早苗ちゃんは俺の事好きだと思う。番組を録画して見てるぐらいだから。俺が言ってること全部分かってるわけだから。俺の事好きだと思う。俺は好きだからね」と話していた。