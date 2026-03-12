“子ザルのパンチが話題”市川市動植物園「大変お待たせしております」 寄付の問い合わせについて報告 SNS「一歩前進ですね」
千葉県・市川市動植物園が11日、公式Xを更新。ニホンザル・“パンチくん”ことパンチが世界中で話題になったことで多く寄せられているという「現金や物品の寄付」について、近日発表する見通しだと報告した。
【写真】「ごはんをモリモリ」飼育員が説明した子ザルのパンチくんの近況
同園は2月、寄付についての問い合わせが急増していることを受け「受け入れ体制について近日お知らせします」と発表。同時に“園が公認していない支援活動（募金呼びかけ等）によるトラブルには責任を負いかねる”と注意を呼びかけていた。
その後、11日、現在の進捗を以下のように報告した。
【報告全文】
大変お待たせしております。 市営の動植物園につき市役所と最終調整中。 近く発表できる見通しです。 動植物園としては、 ・動物たちの健康 ・来園者の安全と満足 ・スタッフの労働環境 を最優先に取り組んでいますが、 皆様の支援のお気持ちに一日でも早く お応えせねば…と思っています。
これにファンからは「丁寧に状況を説明してくださってありがとうございます」「本当に応援したい」「ご無理のない範囲で、お待ちしてます」「一歩前進ですね」「応援しています」などの反響が寄せられている。
同園が発表した11日の入園者数は、約3600人。混雑の影響で入園できない来場者が出る事態となった。さらに、現在は年間パスポートの販売が中止されるなど、熱狂的なパンチの人気は、今後も収まる気配がなさそうだ。
