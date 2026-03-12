「爆発的なアドバンテージ」の略語は？ゲーマーならわかるはず…！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「爆発的なアドバンテージ」の略語は？

「爆発的なアドバンテージ」の略語はなんでしょうか？ ヒントは、略すと3文字になります。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「爆アド」でした！ 爆アドとは、「ものすごく有利な状況になること」を指すネットスラングです。 アドバンテージ（advantage）とは、英語で「（ほかより）有利、（ほかより有利な立場にあることから生じる）利益」などの意味をもつ言葉のこと。 そこに、極めて大きいことを強調する「爆発的な」を組みあわせることで、“とてつもなく大きな利益を獲得した”ということを意味しています。 ポケモンカードなどのカードゲームで価値の高いカードを引き当てたときや、ガチャで排出確率の低いアイテムを引いたときなどに使われることが多いですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『ITmedia』

ライター Ray WEB編集部