あべのキューズモール（大阪市阿倍野区）3階スカイコートで3月15日、「紙芝居グランプリ2026」が開催される。主催する一般社団法人「社会の窓社」の紙芝居屋のガンチャンが見どころを語った。

「本当に面白い紙芝居師は誰なのか？」をテーマに、2023年から開催されている「紙芝居グランプリ」。今回は、決勝戦出場者4人とワイルドカード決定戦出場者16人の計20人が出場し、優勝者には賞金10万円が贈られる。

決勝戦には、たっちゃん（紙芝居グランプリ2023優勝）、おとじろうさん（紙芝居グランプリ2024優勝）、想作紙芝居屋そらいろしゅんすけさん（紙芝居グランプリ2025優勝）、benbenさん（紙芝居グランプリ玉川温泉大会優勝）のほか、ワイルドカード決定戦で勝ち上がった2人が出場する。

開始時間は、ワイルドカード決定戦＝11時、決勝戦＝15時。観覧無料。

