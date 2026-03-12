あべのキューズモールで「紙芝居グランプリ」開催へ 20組が出場、観覧無料
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
あべのキューズモール（大阪市阿倍野区）3階スカイコートで3月15日、「紙芝居グランプリ2026」が開催される。主催する一般社団法人「社会の窓社」の紙芝居屋のガンチャンが見どころを語った。
「本当に面白い紙芝居師は誰なのか？」をテーマに、2023年から開催されている「紙芝居グランプリ」。今回は、決勝戦出場者4人とワイルドカード決定戦出場者16人の計20人が出場し、優勝者には賞金10万円が贈られる。
決勝戦には、たっちゃん（紙芝居グランプリ2023優勝）、おとじろうさん（紙芝居グランプリ2024優勝）、想作紙芝居屋そらいろしゅんすけさん（紙芝居グランプリ2025優勝）、benbenさん（紙芝居グランプリ玉川温泉大会優勝）のほか、ワイルドカード決定戦で勝ち上がった2人が出場する。
開始時間は、ワイルドカード決定戦＝11時、決勝戦＝15時。観覧無料。
