巨人は１１日、ソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）に２―１５の大敗。阿部慎之助監督（４６）は計１１死球と課題が浮き彫りになった投手陣について「いいとこを探すのがちょっと難しいよね」とため息をついた。

先発した新外国人のウィットリーは１イニングで３四死球を与えるなど乱調で、１回５失点で降板。予定より短くなった登板について阿部監督が「コンディションがちょっとあんまり良くなさそうだった。けがとかではないんで、もう１回あるし、そこで本来の姿を見せてほしいなと思います」と説明した。

だが、継投した５投手いずれも死四球を与えて複数失点。指揮官は「どういう心境でマウンド行ってんのか、僕が聞きたいよね。競争してる中で。今日も満員御礼だったみたいだしね。ちょっと恥ずかしいと思わないとね」と失望をあらわにした。

「それを指導してる俺が悪いんだけど。僕がどやしたってしょうがないからね」とした上で「ここはバッテリーとか、選手間でもっと話し合って。選手間でもそうだし、個々でしっかり反省して、同じことをやらないっていうことを徹底してほしいなと思います」と切に願った。