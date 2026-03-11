歌手の浜崎あゆみ（47）が10日、Instagramのストーリーズを更新。キッチンに息子のおもちゃがあったことを報告し、反響が寄せられている。

【映像】浜崎あゆみ“ぴっちぴち”息子の服を着た姿やリハ中の姿

2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは着物姿で写る親子ショットや、自宅の玄関に飾った巨大なクリスマスツリーとの写真を公開し、話題になっていた。浜崎は4月から全国ツアーを控えており、10日のInstagramのストーリーズではリハーサル中の自撮り動画も披露。

息子のオモチャがキッチンに

次の更新では「脳が覚醒しすぎててリハ期間中は全く眠れなくなるタイプだけど、ふとした癒やしを見つけては脳を緩めようというあがきはしていて」「息子のオモチャのライスがガチのキッチンに置いてある上にお手伝いさんの誰かがラップまでかけてくれてるやん」「これまじニヤニヤした」と、多忙の中でも見つけた“癒やし”を紹介していた。

この投稿には「カワイイ息子ちゃん」「マミーが電子レンジでチンしませんように」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）