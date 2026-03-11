元俳優の前山剛久が3月10日、自身のInstagramを更新。ホストとして働いていたメンズラウンジを辞めたことを明かし、話題となっている。

「“真叶”（まなと）というホストネームで活動している前山さん。同名義のインスタで、自身の決断を伝えました。

この日、《私の今回出演した動画の件について》と切り出し、《社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました》と報告。さらに《これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした》と謝罪の言葉もつづったのです」（芸能記者）

これに伴い、真叶名義のインスタに残されていた投稿はすべて削除された。

「《今回出演した動画》というのは、メンズラウンジを経営するYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演した動画のことでしょう。

前山さんはその中で、2021年末に亡くなった元恋人・神田沙也加さんについて言及。当時、ほかにも付き合っていた女性がいたと明かし、『そのとき、仕事にすごく悩んでいる時期で、自分も結果を出していくには、元カノではなく、この子（神田さん）のほうがいいかなと思って』と発言しました。キャリアの踏み台に選んだとも受け取れる内容が問題視されたのです」（同前）

ほかにも、世間からの風当たりに開き直りながら、「（神田さんが）もっと話してくれたらよかった」と語ったことが物議を醸した。芸能プロ関係者が語る。

「現在、この動画は削除されていますが、前山さんは事態の重大さに気づいたのか、それとも働けなくなったのか、メンズラウンジを辞める選択をしたのです。無責任とも受け取られかねない発言をした代償と言えるでしょう」

ただ、これまでも神田さんとの話題に触れ、そのたびに炎上してきた前山。これで懲りるかどうかは怪しいところだ。

「昨年末、自身のインスタでホストに転身したことを報告しながら、『今の自分にはここしかない』『自分自身の人生から逃げずに選んだ決断』と語っていました。ただこの発表のタイミングが、神田さんの命日（12月18日）からわずか2日後であることが波紋を呼びました。

さらに今年1月21日配信の『日刊SPA！』のインタビューでは、神田さんが生前、精神科の薬を服用する姿を見たことがあると暴露。また、2月更新の自身のYouTubeチャンネルでは、『自分と同じように芸能界で仕事を失った人を救う活動がしたい』とも語っています。こうして自分の考えを発信するたびに批判されてきました」（前出・芸能プロ関係者）

さらに、《一度退店》という表現も気になるところだ。芸能ジャーナリストはこう語る。

「騒ぎが落ち着き、自分が気持ちよく働ける環境が整えば、また戻ってくる可能性もあるでしょう。ただ、こうした状況でどれぐらい客がつくかは不透明です。そもそもホストとしては年齢が高いですし、ホストデビューしてからも固定客を掴むのに苦労している様子でした。その前はスーパーでアルバイトをしていたこともあるようなので、うまく復帰できなければ“バイト生活”に戻るかもしれません」

今度こそ、神田さんファンの気持ちを理解することを祈るばかりだ。