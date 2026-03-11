訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ドイツのビジネスパーソンは、パートナーとの温泉旅にワクワクが止まらないようで…。

ミュンヘンからやってきたサルバトーレさん。日本の大手製薬会社の現地法人「第一三共ヨーロッパ」で働いており、かれこれ日本には出張で１０回ほど訪れているが、大阪は初めて。今回はパートナーのエメーケさんに日本を見せたかったとのことだ。

「東京のほかには、長野市や（長野県の）白馬村に行ったことがある。僕はスキーをしないんだけどね」。日本の自然に魅了されているサルバトーレさん。「今回は箱根で３日過ごすんだ。リョカンという日本スタイルのホテルさ。温泉が大好き。ワクワクしてるよ」

貸し切り風呂で、男女しっぽり過ごすのも良し。大浴場で旅人同士、裸のつきあいをするも良し。しかし後者は、初訪日のエメーケさんにはハードルが高すぎやしないか。

「そうでもないわ。私たちの家にはサウナがあるもの。裸だって平気よ」。自宅サウナで他人に一糸まとわぬ姿を見せることはないだろうが、とにかくエメーケさんも温泉を楽しみにしているようだ。

ベジタリアンだというエメーケさん。「日本の天ぷらは本当においしいわ。ポテトにエッグプラント（ナス）、そしてアス〜パラ！」とアスパラを日本語風に発音した。ドイツでポピュラーな白アスパラ（シュパーゲル）に加え、グリーンアスパラも気に入った様子だ。

インタビューの最後に「今から行こうと思ってるんだけど、野菜がたくさん食べられるレストランはあるかい？」と“逆取材”してきたサルバトーレさん。記者は「サラダも鍋の食材も食べ放題です」と、お手頃価格のしゃぶしゃぶ専門店チェーン「しゃぶ葉」をオススメした。「あとは『ニューミュンヘン』というビアレストランもありますよ」と伝えたが、残念ながら興味を示してはくれなかった。