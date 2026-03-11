ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国とイタリアが対戦した。イタリアが3本の本塁打により5-0でリードするよもやの展開になっている。

3連勝の米国にとって、イタリアに勝利すれば全勝で1位突破が決まる一戦だった。しかし、先制したのはイタリアだった。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）がイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）に先制となる一発を被弾。さらに走者を溜め、8番アントナッチに2ランを浴びた。下位打線につかまり、3点を失った。

4回には、大学時代に二刀流で名を馳せ米国で“大谷翔平2世”と呼ばれたカグリオーン（ロイヤルズ）が2ラン本塁打。さらにリードを広げた。

中継を見ていたX上のファンも予想外の展開に驚き。「イタリア先制してて草」「イタリアが3点先制ってアメリカ負けるのか？？」「これ結構おもしろい展開になりそうじゃない？」「予選敗退ありえる？？？」「これイタリア勝って、メキシコに負けたら三つ巴？」などの声が上がった。

仮にイタリアがこのまま勝利すると3戦全勝となり、米国は3勝1敗となる。イタリアは次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、3チームが勝率で並び、順位が失点率の差で決定する可能性がある。



（THE ANSWER編集部）