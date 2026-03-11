浅草ビューホテルは、スカイビューアフタヌーンティーの春季限定メニュー「スプリングコレクション」を3月1日から5月31日まで提供している。

スイーツは、白いちご「淡雪」を使用したジュレとヨーグルトムース、いちごのショコラタルト、ストロベリークランチショコラを敷いた桜ムース、ホワイトチョコのグラサージュをかけて仕上げたストロベリームース、求肥に生クリームとスポンジ、あまおういちごを入れて包んだ生クリーム大福など10種類。セイボリーは、静岡県産・釜揚げ桜エビと蕗の薹を合わせた冷製仕立てのパスタ、仔羊のローストとフレッシュ野菜のセグールサンド、平貝・デコポン・グレープフルーツ・ウドのカルパッチョなど6種類を用意した。ティースタンドは1人ずつ提供する。ドリンクはいちごと紅茶のノンアルコールカクテルを1人1杯用意するほか、ティーブランド「TWG Tea」の茶葉9種とコーヒー、カフェラテはおかわり自由で提供する。

場所は本館28階THE TOP BAR Hanabi −華美−。提供時間は正午から午後3時までの時間無制限。料金は平日8,000円、土休日9,000円で、税・サービス料込。2日前までの要予約。