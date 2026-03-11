◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

ＷＢＣは１０日、１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組が行われ、同組１位で８強入りを決めている日本はチェコに勝利。４戦全勝での突破を決めた。大谷、鈴木が休養し、７回まで無得点と苦戦したが、８回、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）のダメ押しの満塁弾など９得点で締めた。前回から大会最長タイとなる１１連勝の日本は２３年に劇的世界一を決めた伝説の地・米マイアミに場所を移す。１４日（日本時間１５日）にＤ組２位と準々決勝に臨み、ドミニカ共和国かベネズエラとぶつかる。

打球を見つめ、悠然と歩き出す“村神様”が帰ってきた。５点リードの８回２死満塁。村上はチェコの左腕ジョンソンが投じた高めの１４０キロ直球を完璧に捉えた。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１８０・４キロ、飛距離１２９・５メートルのグランドスラム。「手応えは良かった。うれしかったですね」。村上にとって２３年ＷＢＣ決勝の米国戦以来３年ぶり、今大会侍８号がバックスクリーン右に着弾した。

３試合までは１０打数２安打の打率２割。この日も４打席で凡退していたが、打者一巡で巡ってきた５度目の打席でよみがえった。凡打の内容が悪くなかったとはいえ、オーストラリア戦のあった８日にはベンチ内で大谷から構えの助言を受けるなど自身の打撃に納得はいっていなかった。「（大谷のアドバイスは）左手の握り方とかその力の方向とか、そういう話でした」。先輩の教えをものにした。

２２年にＮＰＢ史上最年少の３冠王に輝いたが、２３年ＷＢＣの前の壮行試合で見た大谷のフリー打撃に「言葉が出ない」と衝撃を受けた。その“劇薬”に自信を失いかけたこともあった。だが、今は違う。「もう驚かなくなりましたね。それが翔平（大谷）さんなので」。経験を重ね、自分は自分と割り切れる。バットの形状など進化のための試行錯誤も続けるが「もっと自分のやることを明確にしていきたい。（日本代表には）一流の選手がたくさんいるので、盗めるものは盗みながらやっていきたいと思いますけど」と前だけを向く強さがある。

前回２３年大会は４番で開幕したが、不振で準々決勝から５番に降格。それでも、米マイアミに舞台を移した準決勝のメキシコ戦では９回に逆転サヨナラ打。今回も渡米前最後の一戦で復活し、今後の大爆発を予感させた。「この調子でアメリカに行っても頑張りたい」と背番号５５。井端監督も「いいきっかけにしてもらえればいいかなと思います」と期待した。大谷、鈴木、吉田には今後より厳しいマークが予想されるだけに、村上の復調は明るい材料だ。

侍ジャパンの１次Ｒは大谷の先制満塁本塁打に始まり、村上の満塁本塁打で締めくくられた。「これからは負けたら終わり。最後まで集中力を切らさず、自分のやるべきことをやってチームに貢献できれば」と村上。準々決勝の相手はまだ分からないが、どんな強敵が来ようと、和製スラッガーが日本を明るく照らす。

【記録メモ】 村上（Ｗソックス）が８回に満塁本塁打。村上の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）での本塁打は２１年東京五輪決勝、２３年ＷＢＣ決勝のともに米国戦に次ぎ、この日が３本目だ。また、日本のＷＢＣでの満塁弾は１３年２次ラウンド（Ｒ）、オランダ戦の坂本勇人（巨）、今大会の１次Ｒ、台湾戦の大谷翔平（ドジャース）に次いで３人目。９９年のプロ参加以降の主要大会ではほかにプレミア１２の１５年１次Ｒ、米国戦の松田宣浩（ソ）、同２４年スーパーＲ、ベネズエラ戦の牧秀悟（Ｄ）が記録している。

【記録メモ】 日本はチェコを下して、２３年大会初戦の中国戦からＷＢＣ最多タイとなる１１連勝。ドミニカ共和国が１３年に全勝（８勝）で優勝し、続く１７年１次Ｒで３連勝してマークした１１連勝に並んだ。３位は１７年の初戦から７連勝したプエルトリコ。