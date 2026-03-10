侍ジャパンVSチェコ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終日の10日、日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦する。試合前にはロックユニット「B’z」の稲葉浩志がライブパフォーマンス。Netflix大会応援ソング「タッチ」を熱唱した。

東京ドームがライブ会場と化した。侍ジャパンの1次ラウンド最終戦のプレーボールを待つ中、稲葉はセンターのポジション付近に設置された特設ステージに現れ、カバーした「タッチ」を歌い上げた。

侍ジャパンの選手も迫力満点の生歌を、ベンチから興味津々の様子で見つめていた。歌い上げると東京ドームは拍手喝采に包まれ、稲葉は「本日も最高の試合、皆さん思い切り楽しんでいってください。ありがとうございました」と語った。

人気アニメ「タッチ」のオープニングテーマ曲。岩崎良美の20枚目のシングルとして1985年（昭和60年）3月にリリースされた。

Netflix中継ではオープニングや試合終了後のハイライト放送時に、稲葉の「タッチ」が流れ、ファンの間に反響が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）