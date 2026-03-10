24時間テレビ大炎上、パリ五輪中継の不評…それでもTBSが『アッコにおまかせ』後継に上田晋也をMCに選んだ“納得の理由”
TBSは、同局で放送する『アッコにおまかせ！』の後番組として、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』を放送することを発表した。
同番組は、「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージのもと、国内外の話題を取り扱う生放送の情報番組になる予定。出演者の疑問を専門家が解消していく内容となり、さまざまな話題を上田がスタジオですべて拾い上げ、徹底的に掘り下げるという。
◆「24時間テレビ」や「パリ五輪」でも…つきまとう炎上の懸念
今回、上田が生放送の情報番組でMCを務めるのは初となるのだが、他局のスタッフからは心配の声も出ているという。
「上田さんはさまざまな番組でMCを務めているが、生放送ではたびたび炎上騒動を起こしている。2025年に総合司会を務めた『24時間テレビ』（日本テレビ系）では、歌手の氷川きよしさんや芸人の宮川大輔さんへのイジりで大バッシングを受けた。
また、パリ五輪で日本テレビのスペシャルサポーターを務めた際も、ハイテンションな中継が不評を買っている。名司会者であることは間違いないですが、鋭いツッコミや毒舌を売りにしているので、あまり生放送には向いていない。今回の番組は時事ネタも取り扱う生放送ということで、失言などで炎上しそうだと心配されています」（民放関係者）
◆『サンジャポ』『サンモニ』…TBS日曜昼に漂う“標的”の影
そもそも『アッコにおまかせ！』も、ここ数年はとにかく炎上する番組としておなじみになっていた。MCを務める和田アキ子の失言で炎上するケースが多く、パリ五輪で金メダルを獲得した女子やり投げの北口榛花選手への発言は、大騒動を巻き起こしている。
そんな番組の後を継ぐ『上田晋也のサンデーQ』も、ネットで叩かれやすい番組になりそうだとテレビ関係者が明かす。
「『アッコにおまかせ！』の後番組ということで、初回からSNSの餌食になる可能性が高い。上田さんは『24時間テレビ』の失敗もありますし、叩かれやすい芸人ですからね。それに、ネットユーザーは芸人が時事ネタを扱う情報番組のMCを担当することを嫌う傾向にある。
ここ最近でも、『DayDay.』（日本テレビ系）のMCを務める山里亮太さんが、SNSでバッシングされることが多い。そうでなくても、TBSの日曜に放送する『サンデーモーニング』『サンデー・ジャポン』は、ネットユーザーから好まれていません。『上田晋也のサンデーQ』も標的にされる可能性が大です」（民放関係者）
◆“炎上上等”の鉄メンタルが「アッコの後継」に選ばれた理由
かなり厳しい船出になりそうな『上田晋也のサンデーQ』だが、一方で大化けする番組になるかもしれないという声もある。
「『サンデーモーニング』と『サンデー・ジャポン』は、SNSでのバッシングは多いが視聴率は安定して良い。ネットで話題になるので視聴者も途切れなく、好調を維持している。『上田晋也のサンデーQ』も、ネットニュースで頻繁に取り上げられ、炎上をたびたび起こせば視聴率が高くなる可能性はある。TBSも、炎上することは織り込み済みで番組をでしょうし、ネットで評判が悪くても視聴率は良い番組になるかもしれない」（民放関係者）
また、上田が炎上に強い芸人であることも、番組が成功しそうな理由だとか。
「上田さんは、SNSやネットの評判はあまり気にしないタイプで、どれだけ叩かれても精神的に追い込まれることがない。そういったメンタルの強さも、『アッコにおまかせ！』の後番組を任された理由だと言われている。また、上田さんは博識なのでどんなテーマでもトークできるスキルを持っている。炎上上等で、物議を醸すようなテーマをどんどん取り上げれば、TBSを代表する番組になる可能性もあります」（民放関係者）
いまや、日本一のMCと言っても過言ではない上田が、お昼の生放送でどんな番組を見せてくれるのか。初回放送から目が離せなくなりそうだ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
