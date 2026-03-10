クラランス「フェアリー ブロッサム」限定復刻！春の花香るコスメコレクション

春の花々が咲き誇る季節にぴったりの限定コスメが登場します。クラランスから発売されるスプリングコレクション「フェアリー ブロッサム」は、淡く儚い色彩と繊細な香りが魅力の特別なシリーズ。幻想的なパッケージと春を感じる香りで、毎日のメイクタイムをより華やかに彩ります。人気アイテムが限定デザインと香りで復刻し、春のギフトにもぴったり。心ときめくコスメで、新しい季節を迎えてみませんか♡

春を彩る限定コスメコレクション



クラランスのスプリングコレクション「フェアリー ブロッサム」は、咲き誇る春の花から着想を得た限定シリーズ。

きらめく花々が描かれたパッケージと、サクラが舞う幻想的な世界をイメージした「スプリングブロッサム」の香りが特徴です。

メイクの仕上がりをキープするフィニッシングミストや、人気のリップアイテム、ハンドクリームまで揃い、春のメイクやケアをトータルで楽しめるラインアップ。

数量限定で登場するため、特別感のあるコスメとして注目を集めています。

春メイクを楽しむ人気アイテム



CLARINS「フィックス メイクアップ NFB」



価格：5,060円（税込）

幻想的なオーロラホログラムのパッケージに包まれたフィニッシングミスト。超微粒子ミストが肌を包み込み、24時間1 メイクを美しくキープします。

スキンケア成分97%配合で、長時間うるおいを保ちながらツヤ肌へ導きます。アンティポリューションコンプレックス2 配合で、大気汚染*3 が気になる時にもおすすめです。

容量：50mL

*1 化粧持ちデータ取得済み。クラランス調べ。効果には個人差があります。

*2 ラプサナコムニス花／葉／茎エキス、フルセラリアルムブリカリスエキス、ニガハッカエキス、スクロース（保湿・保護成分）

*3 大気中のチリやほこりなど

CLARINS「リップコンフォートオイル 26 サクラフェアリー」



価格：4,070円（税込）

コーラルカラーをベースにブルーシマーがきらめく限定色。オーロラのような透明感のある輝きが唇を美しく彩ります。

トリプル プラントカクテルＮ*1 配合で唇を優しく保護し、長時間うるおいをキープ。自然由来指数91%*2の処方です。

容量：7mL

*1 ホホバ種子油、ヘーゼルナッツ種子油、ロサルビギノサ種子油（すべて保護成分）

*2 水を含まない（ISO16128に準拠）

CLARINS「リップ オイル バーム 07 ペタルヌード」



価格：4,070円（税込）

ヌーディーなピンクベージュが自然な血色感を与える限定シェード。バームが唇の体温でとろけてオイル状に変化し、ぷるんと艶やかな唇に整えます。

3種のプラントカクテル*1 とトリートメント成分を含む99%スキンケア成分フォーミュラで、使うたび素の唇までケアします。自然由来指数97%*2。

容量：2.9g

*1 ホホバ種子油、モスカータバラ種子油、ヘーゼルナッツ種子油（すべて保護成分）

*2 水を含まない（ISO16128に準拠）

CLARINS「ハンド／ネイル トリートメント クリーム FB」



価格：1,650円（税込）

クラランスの人気ハンドケアアイテムが、ミニサイズの限定パッケージで登場。手肌をまるで見えない手袋のように保護し、しっとりと保ちます。

植物由来のケア成分が爪まで健やかに整え、春らしいスプリングブロッサムの香りで指先から季節を感じられます。

容量：30mL

発売日(すべて共通)：2026年3月13日（金）数量限定発売

春のときめきを纏う限定コスメ



クラランスの「フェアリー ブロッサム」コレクションは、春の花々と妖精のきらめきをイメージした特別なシリーズ。華やかなパッケージと優しい香り、そしてスキンケア発想の処方が魅力です。

メイクを楽しみながら肌や唇、手元までケアできるのも嬉しいポイント。数量限定アイテムなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。

春のメイクタイムを、もっと心躍る時間にしてくれるコスメです♡