松田好花、4月から火曜『ANN0』担当「新しい変化も生まれると思う」
ニッポン放送では、9日に「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン0(ZERO)」「オールナイトニッポンX(クロス)」「オールナイトニッポンGOLD」などの、オールナイトニッポンブランドの2026年度パーソナリティーを担当するラインナップ発表記者会見を実施。現在、木曜日の『オールナイトニッポンX』（深0：00）を担当している松田好花が、火曜日の『ANN0』（深3：00）を担当することが発表された。
松田は、2023年4月20日に『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』を担当した後は、同年10月から24年3月まで『ANN0』のレギュラーを担当（月1・毎月最終土曜）。24年4月から26年2月までは『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（毎週木曜）、同年2月から3月までは『松田好花ANNX』を担当していた。
ビデオメッセージを寄せ「みなさん、こんばんは！4月から『オールナイトニッポン0』を担当させていただきます。以前、土曜日の月1で『オールナイトニッポン0』を務めさせていただいたので、それぶりになります。毎週深夜3時からラジオさせていただけるということで、生放送なので。日向坂を卒業してからの話せる内容だったり、新しい変化も生まれると思うので、私自身もですが、リスナーのみなさんも楽しみにしていただけたらなと思います」と呼びかけた。
松田が担当する『ANNX』木曜は、日向坂46・正源司陽子が務める。
