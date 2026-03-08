【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第３日の８日、スノーボードクロス男子下肢障害ＬＬ１決勝で、前回北京大会７位の小須田潤太（オープンハウス）は４位となってメダル獲得を逃した。

小栗大地（ＳＣＳＫ）は準決勝で敗退し、７位。同女子下肢障害ＬＬ２の坂下恵里（三菱オートリース）は８位だった。

日本選手団の旗手も務めたエースの小須田がスノーボードクロス下肢障害ＬＬ１で表彰台に届かず、「あと一歩のところで逃してしまった」と涙を流した。

この日は準々決勝、準決勝と順当に通過。決勝ではスタート直後に出遅れ、挽回しようと途中のカーブでカナダ選手を抜こうとしたが、「少しひるんでターンしきれなかった」ため転倒。接触する格好で他の選手も転んだ。小須田は立ち上がり３番手でフィニッシュしたが走路を妨害したと判定され、４位が確定した。

小須田は２０１２年の交通事故で右脚を切断。１８年にスノーボードを始めた直後は雪上を滑ることはできてもターンができない。日本代表は元プロスノーボーダーら経験者ばかり。「圧倒的にうまい人しかいない」状況だったが、逆に負けん気に火がついた。

陸上で２１年夏季東京パラリンピックに出場後、よりパラでのメダルの可能性が高いスノーボードに専念することにした。健常のプロスノーボーダーとして活躍する元木勇希コーチらの指導で基礎的な技術から見直した。他の障害カテゴリーの選手などからも技術やライン取りなどレースの戦術を貪欲に学んだ。

昨年３月の世界選手権のバンクドスラロームで日本選手として初優勝。この日も敗れたがパラでは自己最高となる４位。かつての「ド素人」が進化した姿を見せ、残るバンクドスラロームで再びメダルを狙う。（佐藤雄一）