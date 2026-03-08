タレントのベッキー（42）が7日放送のテレビ東京系「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます（後6・30)に出演。

番組は、出会った人の全国名字ランキングの順位×1円で食費、交通費すべて賄って旅をするもので、珍しい名字ほど金額がアップする。

ベッキーは「これ、私の名字のお金、資金にしてください」と207円を提供。額の少なさに驚くお笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹にベッキーは、「こう見えて、片岡です」と語った。

ベッキーは西武、巨人で活躍した片岡保幸氏と2019年1月に結婚。20年3月に第1子長女、21年春に第2子次女を出産しており、「片岡」姓は207位だった。

さらに「旧姓だったらやばいんですよ。日本に4人しかいないんで」と笑い、旧姓を聞かれると「レイボーン」と明かした。

お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！から「それハンコあんのか？」と聞かれると「あるある！ちゃんとある」と返答。「今は片岡。すみません」と言うと「小さくまとまったなぁ」と言われ、苦笑していた。

ベッキーは母親が日本人で父親がイギリス人のハーフで、旧姓の時には本名がレベッカ・英里（えり）・レイボーンと明かしていた。